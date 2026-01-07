RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor üzent a magyaroknak: lassítás, nyugalom, körültekintés

Fontos dologra figyelmeztet a miniszterelnök. Orbán Viktor egy jó hírt is közölt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 16:10
veszély Orbán Viktor havazás

Orbán Viktor a tavaly elindított hírcsatornáján most újabb videóval jelentkezett a követőinek. Ebben a havazás kapcsán üzent nekik, valamint közölt egy jó hírt is.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor a hírcsatornáján üzent az embereknek Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Lassítás, nyugalom, körültekintés

Először is vigyázzanak magukra, még ott is, ahol egyszerűnek látszik a helyzet könnyen baleset érheti az embert. Lassítás, nyugalom, körültekintés

- hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette, a sok rosszban lássák meg az emberek a jót is.

„A mezőgazdaságnak kifejezetten jó az, ami most történik, nehezíti az életünket, a közlekedést, kényelmetlenséget okoz. A mezőgazdaság végre jelentős csapadékhoz jutott, és jó reményünk van arra, hogy ha még esik, akor a mezőgazdaság teljesíténye a 26-os évben meghaladhatja az előző évekét. Azály elleni védekezés a hóesés, akkor, ha éppen fenékre ült az ember a csúszós utakon” - fogalmazott a kormányfő a hírcsatornáján közzétett videójában.

 

