Turistáknak tartja a külhoni magyarokat a DK politikusa
A Demokratikus Koalíció egyetlen, magyarellenes politikai üzenetre építi a kampányát, amely arról szól, hogy elvennék a határon túli honfitársaink szavazati jogát. Ezért a párt politikai vérlázító módon szidalmazzák azokat, akik az anyaország határain kívül élnek.
A Gyurcsány Ferenc távozása után válófélben lévő felesége, Dobrev Klára által vezetett Demokratikus Koalíció is elkezdett kampányolni az április választások miatt. Azonban a DK politikusainak legfőbb üzenete, hogy el kellene venni a külhoni magyarok szavazati jogát. A magyarellenes politizálásukkal folyamatosan sértegetik a külhoni honfitársainkat. Molnár Csaba a párt ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán egy bejegyzésben szidalmazta azokat, akik az anyaország határain kívül élnek.
Molnár Csaba -a már említett- posztban gyakorlatilag turistáknak nevezte a külhoni magyarokat, amiért hazánkat választják a nyaralásuk úti céljaként. Ezután pedig azzal próbálta feltüzelni a szavazótáborát, hogy a magyar állampolgársággal nem rendelkező, külföldről ide látogatókhoz hasonlította a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki magyarokat.
Aki turistaként jön Magyarországra az szavazzon is? Ez komoly? Például az a sok angol, vagy német turista, akikkel tele van a pesti bulinegyed és tényleg sokat költenek itt - akkor ők is szavazzanak?
– írta posztjában a DK ügyvezető alelnöke.
Vagy én is szavazhatok ezentúl Horvátországban, mert már többször nyaraltam ott és igen, fogyasztottam is és így fizettem a horvát államnak áfát?
– folytatta magyarellenes bejegyzését Molnár Csaba, majd ezután még egyszer turistákhoz hasonlította a külhoniakat. Mint fogalmazott: "Senki nem szavazhat egy országban azért, mert jár oda nyaralni!"
Magyarellenes politikát folytat a DK
Molnár Csaba mellett Varjú László is a határon túli magyarokra támadt. Ugyanis a DK parlamenti képviselője a közösségi oldalán büszkélkedett el egy róla készült fotóval, amelyen a pártja legújabb, vérlázító plakátja előtt pózol.
A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc volt felesége, Dobrev Klára már korábban ismertette pártja magyarellenes tervét, amelynek csupán csak egy pontja van.
Az a nemzetegyesítő terv egyetlen egy pontból áll: vegyük el a határon túliak szavazati jogát. Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét. Pont!
– fakadt ki Dobrev, aki ilyen módon "egyesítené" a nemzetet.
Ebből kifolyólag is jól látszik, hogy a DK Gyurcsánnyal és Gyurcsány nélkül is a magyarság ellensége.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre