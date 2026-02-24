Edd magad álomba! Ezekből az ételekből csak pár falat kell, hogy jobban aludj!
Mutatunk három finomságot! Segítenek, hogy úgy aludj, mint a bunda!
Azt, hogy éjszakánként jól aludj, rengeteg tényező befolyásolja, köztük az, hogy lefekvés előtt mit fogyasztasz. Bizonyos tápanyagok alapvetően támogatják az éjszakai pihenésedet, jótékony hatást gyakorolva rá.
Így aludj, hogy reggel kipihenten ébredhess!
A napközbeni tevékenységünket és energiánkat nagyban befolyásolja az éjszakai pihenésünk, ezért kiemelten fontos tudatosan figyelni, szükség esetén pedig változtatni a lefekvés előtti rutinjainkon. Elhoztunk három jótékony hatással bíró ételt, ami hozzájárulhat a gondtalan éjszakai alváshoz.
Banán
Ez a gyümölcs magnéziumban és káliumban gazdag, melyek hozzájárulnak az idegrendszer megnyugtatásához és az izmok ellazulásához. A banán triptofánt is tartalmaz, egy olyan aminosavat, ami hozzájárul a szerotonin és a melatonin termeléséhez, melyek előkészítik a nyugodt alvást. A banán önmagában vagy akár turmixként is fogyasztható lefekvés előtt.
Zab
Ezt az ételt lassú felszívódású szénhidrát forrásként tartják számon, jótékony hatása miatt nem kel attól tartanod, hogy emésztési zavarok miatt felébredsz az éjszaka közepén. Ráadásul a zabban található melatonin és B-vitaminok segítik a könnyedebb elalvást. Egy kisebb adag zabkása kókusz- vagy mandulaitallal, egy kis fahéjjal és édesítőszerrel tökéletes zárása lehet a napnak az éjszakai pihenés előtt.
Mandula
A banánhoz hasonlóan jótékony hatással bír az idegrendszerre és az izmokra ez a magnéziumban gazdag ropogtatni való. Továbbá egészséges zsírokat és fehérjéket tartalmaz. Elég egy maroknyi belőle egy pohár meleg tejjel és hamarosan érezhető a hatása.
További tuti tippek a jó alváshoz
Ne közvetlenül lefekvés előtt egyél, inkább 1-2 órával korábban, hogy a szervezetnek legyen elegendő ideje megemészteni az elfogyasztott ételeket.
A késő délutáni órákban, főleg 16 óra után érdemes visszafogni a koffein- és cukorfogyasztást, mivel ezek élénkítik az idegrendszert, ami megnehezítheti a nyugodt, mély alvást.
Fontos az is, hogy a hálószobai környezet támogassa a pihenést: a hűvös, sötét szoba ideális feltételeket teremt, és így az alvást segítő ételek jótékony hatása is jobban érvényesülhet – írja az Origo.
