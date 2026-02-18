Szinte mintha csalás lenne: ezt a teát kell innod minden este

A kamillatea népszerű gyógytea, amely enyhe, virágos ízéről és természetesen előforduló antioxidánsairól ismert. Régóta használják kíméletes, természetes gyógymódként; egy csésze kamillatea segíthet ellazulni és lecsendesedni, különösen, ha az esti rutin részévé teszed.

A kamillatea a tökéletes napi frissítő

Fotó: unsplash (illusztráció)

Kamillatea az egészségünkért

Ha eddig nem tudtad volna: a kamillateának rengeteg jótékony hatása van, szinte már csalásnak számít ezt a teát fogyasztani.

Csökkenti a stresszt és a szorongást

Kutatások szerint a kamillatea segíthet a stressz csökkentésében. A kamilla emellett antidepresszáns és szorongáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik.

Klinikai vizsgálatok áttekintése kimutatta, hogy a napi kamillafogyasztás javíthatja a szorongás tüneteit mind a diagnosztizált szorongásos zavarban szenvedők, mind azok esetében, akiknél nincs hivatalos diagnózis, beleértve a menstruációval, menopauzával vagy álmatlansággal összefüggő szorongást is.

Javítja az alvás minőségét

A stressz és a szorongás enyhítése segít ellazítani a testet és megnyugtatni az elmét, előkészítve a szervezetet a pihentető alvásra. Vizsgálatok elemezték, hogyan hat a kamilla az alvásra, és azt találták, hogy javíthatja az alvás minőségét, összhangban korábbi kutatásokkal. Ugyanakkor bár csökkentette az éjszakai felébredések számát, nem növelte az alvás időtartamát és nem javította a nappali teljesítőképességet.

Javítja az emésztést

A kamillát régóta alkalmazzák emésztőrendszeri panaszok kezelésére, például:

emésztési zavar

hányinger

hányás

puffadás

hasmenés

A kamilla emésztést segítő, lazító hatása valószínűleg a benne található terpenoidoknak és flavonoidoknak köszönhető, amelyek gyulladáscsökkentő és görcsoldó tulajdonságokkal bírnak. Segítheti a nyálkahártya gyógyulását és enyhítheti a nyelőcső irritációját is.

Támogatja az általános egészséget

Tanulmányok szerint a kamilla az alábbi módokon járulhat hozzá az egészséghez:

Serkenti az immunrendszert

Javíthatja a szív- és érrendszeri állapotot

Bizonyos mértékű védelmet nyújthat a daganatos betegségekkel szemben

Javíthatja a hiperglikémiát (magas vércukorszintet)

Enyhítheti a cukorbetegség szövődményeit

A kamilla fertőzésellenes, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő, allergiaellenes és szervvédő hatásokkal is rendelkezik — írja a Verywell Health.