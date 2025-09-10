Rákapott a matcha teára: durva tünettel került kórházba a csinos, 28 éves nő

A 28 éves amerikai Lynn Shazzen hat hónapja kezdett el matcha teát fogyasztani, legalább heti egyszer. Mostanra felhagyott vele és más típusú teákat iszik. Jó okkal váltott!

A matcha vashiányt és szívritmuszavart okozott a 28 éves nőnél (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Heti egy csésze matcha tea kórházba juttatta a fiatal nőt

Három hónap elteltével furcsa tüneteket kezdett észlelni, fáradtságot, hidegérzetet és időnként szívveréskihagyást. Amikor végül kórházba ment, a vérvizsgálatok kimutatták, hogy a vasszintje majdnem a felére csökkent.

Az orvosok méregtelenítő infúziót adtak neki, és vas-kiegészítőt írtak fel, hogy helyreállítsák.

Ez volt az egyetlen változás az étrendemben és a napi rutinomban. Az orvosommal minden lehetőséget átvizsgáltunk, de hamar világossá vált, hogy a matcha okozta a problémát

– mesélte.

Lynn anémiás, ami azt jelenti, hogy a vérében nincs elegendő egészséges vörösvérsejt az oxigén szállításához, így korábban is alacsony volt a vas-szintje. Hat hónapja kezdett rendszeresen matcha teát inni, hogy több gyulladáscsökkentő összetevőt vigyen az szervezetébe.

Volt némi gyulladás a szervezetemben, így az orvosom javasolta, hogy alakítsam át az étrendemet. A matcha, és általában a zöld tea ismert a gyulladáscsökkentő hatásáról, ezért úgy döntöttem, hogy heti egy alkalommal elkezdek inni belőle

– mondta Lynn.

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) támogatásával végzett kutatások kimutatták, hogy a zöld tea (beleértve a matchát is) befolyásolhatja a vas felszívódását az ételből. A tea természetes vegyületeket, úgynevezett katechineket tartalmaz, amelyek megnehezítik a vas beépülését, ami különösen fontos azok számára, akik eleve veszélyeztetettek az alacsony vasszint miatt – írja a Mirror.