Rákapott a matcha teára: durva tünettel került kórházba a csinos, 28 éves nő

Hetente legalább egyszer fogyasztotta divatos italból.
A 28 éves amerikai Lynn Shazzen hat hónapja kezdett el matcha teát fogyasztani, legalább heti egyszer. Mostanra felhagyott vele és más típusú teákat iszik. Jó okkal váltott!
Három hónap elteltével furcsa tüneteket kezdett észlelni, fáradtságot, hidegérzetet és időnként szívveréskihagyást. Amikor végül kórházba ment, a vérvizsgálatok kimutatták, hogy a vasszintje majdnem a felére csökkent.
Az orvosok méregtelenítő infúziót adtak neki, és vas-kiegészítőt írtak fel, hogy helyreállítsák.
Ez volt az egyetlen változás az étrendemben és a napi rutinomban. Az orvosommal minden lehetőséget átvizsgáltunk, de hamar világossá vált, hogy a matcha okozta a problémát
– mesélte.
Lynn anémiás, ami azt jelenti, hogy a vérében nincs elegendő egészséges vörösvérsejt az oxigén szállításához, így korábban is alacsony volt a vas-szintje. Hat hónapja kezdett rendszeresen matcha teát inni, hogy több gyulladáscsökkentő összetevőt vigyen az szervezetébe.
Volt némi gyulladás a szervezetemben, így az orvosom javasolta, hogy alakítsam át az étrendemet. A matcha, és általában a zöld tea ismert a gyulladáscsökkentő hatásáról, ezért úgy döntöttem, hogy heti egy alkalommal elkezdek inni belőle
– mondta Lynn.
Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) támogatásával végzett kutatások kimutatták, hogy a zöld tea (beleértve a matchát is) befolyásolhatja a vas felszívódását az ételből. A tea természetes vegyületeket, úgynevezett katechineket tartalmaz, amelyek megnehezítik a vas beépülését, ami különösen fontos azok számára, akik eleve veszélyeztetettek az alacsony vasszint miatt – írja a Mirror.
