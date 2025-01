„Az első jel a rendkívüli fáradtság volt” - Ezekkel az ételekkel győzte le a rákot a fiatal nő

Egy 30 éves nő azt hitte, hogy koronavírus nehezíti meg az életét, aztán zuhanyzás közben egy csomót fedezett fel a bal mellében. Selina Wein elismerte, hogy jól lehet nem kellett volna, mégis semmibe vett olyan jeleket, mint a homályos látása.

Fotó: Pexels

Selina elmondta: „Az első jel a rendkívüli fáradtság volt. Állandóan kimerült voltam, alig tudtam menni bárhová is, és állandóan aludnom kellett. Még a hosszú Covid tüneteire is rágugliztam, feltételezve, hogy a kimerültségem a túlhajszoltság és a vírus elhúzódó hatásainak kombinációja. Érdekes módon a látásomban is változásokat vettem észre. Volt, hogy mindent homályosult. Emlékszem, hogy akkoriban azt mondtam a barátomnak, hogy valami nem stimmel a testemmel, bár nem tudtam pontosan meghatározni, hogy mi az. Amikor először diagnosztizálták nálam, egyrészt alig tudtam elhinni, másrészt hirtelen minden értelmet nyert. Megkönnyebbülés volt, hogy végre tudtam, mi a bajom. Körülbelül egy napba telt, mire felfogtam, mi történik, de aztán tudtam, hogy a jövőbe kell néznem. A ráknak nincs esélye ellenem.”

Miután Selina szembesült a sokkoló diagnózissal teljesen megváltozott a hozzáállása az élethez. Nem csak az orvosi kezelés kapcsán, hanem elmerült a helyes táplálkozás rejtelmeiben, és jelentős változtatásokat eszközölt az étrendjében.

Selina elmondta, hogy most már gyógyulóban van: „Igen, remisszióban vagyok. Befejeztem a kemoterápiát és a sugárterápiát, jelenleg pedig antihormon-kezelést kapok, mert a daganatom az ösztrogén hatására nőtt. A kemoterápiát és a sugárterápiát jól sikerült átvészelnem, és most nagyon jól és egészségesen érzem magam”.

Selina most a TikTok-on oszt meg videókat „Amit a rák nem szeret” címmel. Selina megosztja követőivel a napi rutinját, és nagy hangsúlyt fektetve a teljes értékű élelmiszerekre és a természetes gyógymódokra.

Szereti például a napjait zellerlevéllel kezdeni, mert észrevette, hogy az nagyban befolyásolja az általános egészségét. Olyan zöldségeket kezdett fogyasztani, mint a brokkoli, a kelbimbó és a karfiol, mert az ezekben lévő szulforafán rákellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Sok diófélét, édesburgonyát és quinoát eszik, a sok feldolgozott élelmiszer helyett. A nyers fokhagyma, a kurkuma, az olívaolaj, a gyömbér, a lencse, a bab, az olyan fermentált ételek, mint a savanyú káposzta vagy a kimchi, és az olyan italok, mint a zöld tea vagy a matcha, pedig az étrendje alapvető elemei lettek.