Idős asszonyt rángatott le a villamosról egy fiatal nő – vérlázító támadás Budapesten

Egy 72 éves asszonyt bántalmazott egy fiatal nő a 4-es és 6-os villamos Mester utcai megállójában, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség elfogta a gyanúsítottat, akit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak a brutális támadás miatt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást indított egy július végén történt támadás ügyében, amelynek során egy idős asszonyt bántalmaztak a 4-es és 6-os villamos Mester utcai megállójában. Az eset során egy fiatal nő látszólag minden ok nélkül szóváltásba keveredett a 72 éves asszonnyal, majd megütötte, és a táskájánál fogva lerántotta a villamosról. Az idős nő a földre esett, és súlyosan megsérült, míg az elkövető a helyszínről elmenekült – írja a rendőrség.
A ferencvárosi nyomozók azonosították a támadót, a 21 éves K. Ramónát, akinek körözését elrendelték. A BRFK Közrendvédelmi Főosztályának rendőrei augusztus 23-án éjjel a 4-es és 6-os villamos vonalán tartottak ellenőrzést, amikor néhány megállóra a támadás helyszínétől, a VIII. kerületben igazoltatták a fiatal nőt.
Az intézkedés során elfogták, majd súlyos testi sértés bűntettének gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. K. Ramóna beismerő vallomást tett.
