Orbán Viktor a felelősök megtalálását sürgeti

Orbán Viktor a Facebookon tett közzé egy alig egy perces videót, amelyben azoknak a felelősöknek a megtalálását sürgeti, akik tönkre tették az Európai Unió gazdaságát. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nem háborúban kellene állnunk.

Orbán Viktor felelősségre akarja vonni azt a személy, aki miatt visszaesett a színvonal

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint kudarcot vallott az európai vezetés

Az Európai Uniónak jelenleg kettő nagy nehézséggel kell szembenéznie: a migrácóval és a háborúval. Orbán Viktor úgy véli, hogy ezért felelősségre kell vonni azt a személyt, aki elintézte, hogy a térség háborúban álljon ahelyett, hogy megtartotta volna versenyképességét.

A mostani Európai vezetésnek van néhány olyan történelmi hibája, amit a bűn kategóriájába is lehet sorolni. Ugye ilyen volt a zöld átmenetek, ez a teljesen kaotikus, fejetlen, az európai gazdaságokat lerontó módszere. Első dolog. A migráció támogatása a második. A háború a harmadik.

- hangzott el a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videóban.

Tönkre tették az egész európai gazdaságot. Mikor Von der Leyen hivatalba lépett ez egy versenyképes régió volt. Szó se volt háborúról, ez egy béke projekt volt, most háborúban vagyunk. Hát valakik felelősek azért, hogy ide jutottunk, itt kudarc, kudarc hátán.

- zárta véleményét a miniszterelnök.