Orbán Viktor: No Viktor, no party!
Friss videót tett közzé Brüsszelből Orbán Viktor.
Orbán Viktor Belgium miniszterelnökéről osztott meg egy videót a közösségi oldalán.
"Küldje csak ide" - mondta a felvételen Bart De Wever, hozzátéve, még mindenképp meg kell beszélnie valamit a magyar kormányfővel.
- írta a videó mellé Magyarország miniszterelnöke.
