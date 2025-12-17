Orbán Viktor: No Viktor, no party!

Orbán Viktor Belgium miniszterelnökéről osztott meg egy videót a közösségi oldalán.

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

"Küldje csak ide" - mondta a felvételen Bart De Wever, hozzátéve, még mindenképp meg kell beszélnie valamit a magyar kormányfővel.

No Viktor, no party!

- írta a videó mellé Magyarország miniszterelnöke.