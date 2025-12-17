RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: No Viktor, no party!

Friss videót tett közzé Brüsszelből Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 19:05
Orbán Viktor belgium videó

Orbán Viktor Belgium miniszterelnökéről osztott meg egy videót a közösségi oldalán. 

Orbán Viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

"Küldje csak ide" - mondta a felvételen Bart De Wever, hozzátéve, még mindenképp meg kell beszélnie valamit a magyar kormányfővel.

No Viktor, no party!

- írta a videó mellé Magyarország miniszterelnöke.

 

