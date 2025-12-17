"A mi kalkulációnk szerint a háború drága, a béke meg olcsó" - Orbán Viktor Brüsszelben sajtótájékoztatót tartott

Élőben jelentkezett Orbán Viktor Brüsszelből, ahova azért utazott, mert csütörtökön (december 18-án) kezdődik az év utolsó EU-csúcsa. Úton Brüsszel felé a kormányfő már hangsúlyozta, hogy a következő napok fő témája a szomszédunkban dúló háború lesz, Brüsszelben pedig ismét összecsapnak a háború- illetve békepárti érdekek - írja a Ripost.

Élőben jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelből, az év utolsó EU-csúcstalálkozójáról

Forrás: AFP

"Egy győzelem már a tarsolyban"

Bizalomgerjesztően indul az év utolsó csúcstalálkozója, ugyanis a befagyasztott orosz vagyon kérdése valószínűleg lekerült az Európai Bizottság napirendjéről. Orbán Viktor korábban már figyelmeztetett, hogy az orosz vagyon elkobzása hatalmas kockázat és könnyen a háború eszkalálódásához vezethet, ezért jó hír, hogy erről nem fognak tárgyalni. A közös hitelfelvétel Ukrajna megsegítésére azonban még mindig napirenden van, amit Magyarország továbbra is elutasít.

Eddig az volt a terv, hogy az orosz vagyont használják fel Ukrajna finanszírozására. Csak gondoljuk el, hogy van két ország, ami háborúban áll egymással. Az egyiknek lefoglalják a vagyonát, több mint 200 milliárd eurót. Majd aki ezt lefoglalta, aki egy harmadik szereplő, aki nincs benne a háborúban, hiszen ukrán-orosz háború van. Ez a szereplő fogja és odaadja az egyik háborúzó félnek. Ez micsoda? Ez hadüzenet, belelépés egy háborúba

- fogalmazott a miniszterelnök a Patrióták ülése után tartott Doorstep sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor az EU-csúcson: "Sok bűne van az európai vezetésnek"

A miniszterelnök szerint az orosz energiáról való leválás egy kudarc. A cél az, hogy diverzifikáljunk, minél több lábon áll egy ország, annál stabilabb. Amit viszont most csinálnak az unióban, vagyis hogy levágjuk magunkat a legolcsóbb energiaforrásról, az butaság. Magyarország ezzel szemben most már nem csak vásárol, hanem tulajdonol. Hiszen ma már hazánk tulajdonában vannak gáz-, illetve olaj mezők az MVM, illetve a MOL által.

Sok bűne van az európai vezetésnek. A mostani vezetésnek van néhány olyan hibája, amit a bűn kategóriájába is lehet sorolni. Ilyen volt a zöld átmenet európai gazdaságokat lerontó módszere, a migráció támogatása a második, a háború a harmadik. Olyan zsákutcába vezették be az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakire, hogy ki a felelős. Hát hogy kerültünk ide? Tönkretették az egész európai gazdaságot. Amikor Von der Leyen hivatalba lépett, ez egy versenyképes régió volt. Szó sem volt háborúról, ez egy békeprojekt volt. Valakik felelősek azért, hogy ide jutottunk. Itt kudarc kudarc hátán látható

- nyomatékosította a miniszterelnök.