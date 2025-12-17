Meghátrált a bizottság! - Egy győzelmet már bezsebelt Orbán Viktor, most jön a második csata

,,Ma délelőtt bejelentette a bizottság elnök asszonya, hogy meghátrált a bizottság, és az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik. Tehát a tegnap esti háttértárgyalások meg küzdelmek, azok eredményre vezettek" - jelentette be a nagy hírt Orbán Viktor, majd hozzátette: szó sem lehet róla, hogy Magyarország vállaljon felelősséget olyan hitelért, amit aztán Ukrajnába küldünk.

Eredményesek lettek a háttértárgyalások Orbán Viktor szerint. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Egy győzelem. Jön a második csata. Közös uniós hitel Ukrajnának? Na, még mit nem?!

- írta bejegyzéséhez a kormányfő.