Orbán Viktor elárulta a Nemzeti Konzultáció eredményeit
A magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Brüsszelbe ment az EU-csúcsra, de nem üres kézzel, ugyanis nála vannak a Nemzeti Konzultáció eredményei is – amiket megosztott a legújabb videójában.
Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A Nemzeti Konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
