Orbán Viktor elárulta a Nemzeti Konzultáció eredményeit

A magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 13:50
Orbán Viktor nemzeti konzultáció eu-csúcs

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Brüsszelbe ment az EU-csúcsra, de nem üres kézzel, ugyanis nála vannak a Nemzeti Konzultáció eredményei is – amiket megosztott a legújabb videójában.

Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A Nemzeti Konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
