Orbán Viktor: A Patrióták bicepszet növesztettek!

Orbán Viktor a Patriótákról beszélt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 07:22
Orbán Viktor Patrióták EU-csúcs

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Brüsszelbe látogatott az EU-csúcsra, ahol vele vannak a Patrióták is.

A Patrióták bicepszet növesztettek! Ma reggel előkészítő tárgyalásokkal kezdünk, aztán irány a Patrióták csúcstalálkozója, most először két miniszterelnökkel.

Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália.

Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

