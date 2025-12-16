Emlékezetes pillanatokat osztott meg Orbán Viktor
Újabb kulisszafotókat tett közzé Orbán Viktor azok számára, akik esetleg lemaradtak volna.
Hatalmas siker volt a december 13-án megrendezett mohácsi Háborúellenes Gyűlés is. Orbán Viktor miniszterelnök újabb fotókat posztolt azoknak, akik esetleg lemaradtak volna.
Emlékezetes pillanatok Mohácson. Köszönjük!
– írja a kormányfő.
A következő Háborúellenes Gyűlés Szegeden várható, december 20-án.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre