Emlékezetes pillanatokat osztott meg Orbán Viktor

Újabb kulisszafotókat tett közzé Orbán Viktor azok számára, akik esetleg lemaradtak volna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 14:35
Módosítva: 2025.12.16. 15:17
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés mohács

Hatalmas siker volt a december 13-án megrendezett mohácsi Háborúellenes Gyűlés is. Orbán Viktor miniszterelnök újabb fotókat posztolt azoknak, akik esetleg lemaradtak volna. 

Újabb kulisszafotókat tett közzé Orbán Viktor azok számára, akik esetleg lemaradtak volna – Fotó: MW

Emlékezetes pillanatok Mohácson. Köszönjük!

– írja a kormányfő.

A következő Háborúellenes Gyűlés Szegeden várható, december 20-án.

 

