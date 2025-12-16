RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Sokan vagyunk!

Rengetegen akartak közös képet a miniszterelnökkel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 13:18
Módosítva: 2025.12.16. 15:07
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés szelfi

Szimpatizánsokból nincs hiány: telt ház volt Mohácson a Háborúellenes Gyűlésen, és ahogy az Orbán Viktor által Facebookon megosztott videóból látszik: rengetegen akartak közös képet a miniszterelnökkel.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Rengetegen akartak közös képet a miniszterelnökkel (Fotó: MW)

Sokan vagyunk!

– írta a videóhoz a kormányfő, aki most szombaton, Szegeden, 11 órától a Pick Arénában lesz Lázár János vendége a Lázárinfó Orbánnal című eseményen.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu