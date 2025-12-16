- Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!
Orbán Viktor: Sokan vagyunk!
Rengetegen akartak közös képet a miniszterelnökkel.
Szimpatizánsokból nincs hiány: telt ház volt Mohácson a Háborúellenes Gyűlésen, és ahogy az Orbán Viktor által Facebookon megosztott videóból látszik: rengetegen akartak közös képet a miniszterelnökkel.
Sokan vagyunk!
– írta a videóhoz a kormányfő, aki most szombaton, Szegeden, 11 órától a Pick Arénában lesz Lázár János vendége a Lázárinfó Orbánnal című eseményen.
