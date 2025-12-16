Orbán Viktor: Sokan vagyunk!

Szimpatizánsokból nincs hiány: telt ház volt Mohácson a Háborúellenes Gyűlésen, és ahogy az Orbán Viktor által Facebookon megosztott videóból látszik: rengetegen akartak közös képet a miniszterelnökkel.

Rengetegen akartak közös képet a miniszterelnökkel (Fotó: MW)

Sokan vagyunk!

– írta a videóhoz a kormányfő, aki most szombaton, Szegeden, 11 órától a Pick Arénában lesz Lázár János vendége a Lázárinfó Orbánnal című eseményen.