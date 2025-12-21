Miklósa Erika: Abszolút békepárti vagyok

Szombaton megrendezésre került az ötödik, egyben utolsó Háborúellenes Gyűlés. Az idei találkozók több ismert művészt és énekest is megmozgattak, akik büszkén álltak ki ország-világ elé. Szegeden minden eddiginél nagyobb tömeg volt, ismét Szabó Zsófi és Rákay Philip műsorvezetésével zajlott a béke ünneplése.

Tápai Szabina is ott volt a Háborúellenes Gyűlések egyikén, hogy kiálljon a béke mellett (Fotó: MW)

Tápai Szabina is kiállt a béke mellett a Háborúellenes Gyűlésen

Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban

– árulta el a lapnak a háromgyerekes családanya. Kucsera Gábor felesége azt is hozzátette, hogy kiemelten fontos a biztonság, amit a kormány minden erejével próbál elérni. Ezzel a mondattal megerősítette a gyűlések legfontosabb üzenetét, ami a béke megtartása Magyarországon.

Miklósa Erika lányának nem kívánja, hogy ő is átéljen egy háborút (Fotó: MW)

Miklósa Erika óvná kislányát a háborútól

Abszolút békepárti vagyok. Kicsit érintett is vagyok, hiszen délvidéki származásúként már megéltünk harminc éve egy háborút. A bombáknak a hangja nagyon ijesztő volt és nem vagyok hajlandó félelemben élni

– mondta az énekesnő a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. Az operaénekesnőnek egy örökbefogadott lánya van, akinek nem kívánja a háború okozta borzalmakat. A családanyák kifejezetten érintettek ebben a témában, mivel nem szeretnék, ha a háború elszakítaná tőlük gyermekeiket. Emellett azt is kiemelte a művésznő, hogy a digitális tér nagy lehetőség a fiatalok elérésére, ami nagy célja a kormánypártnak.

Kulcsár Edina gyerekei biztonságban nőhetnek fel Magyarországon (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina a DPK gyűlésén mesélt az anyaságról

Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van

– mondta korábban a négygyermekes családanya. A Digitális Polgári Körök találkozóján Edina fontosnak tartotta, hogy a számára legfontosabb témáról szólaljon fel, ami a családja volt. Édesanyja és dédnagymamája is szóba került, akiktől rengeteg tanítást kapott a korábbi szépségkirálynő.