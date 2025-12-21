- Ezt te sem gondoltad volna: hihetetlen, ami Szalay-Bobrovniczky Kristóf-ról kiderült
- Németh Szilárd a Bors betiltásáról: Aczél elvtárs, az, aki elindította a támogatott, a tűrt meg a tiltott kategóriát
- Háborúellenes Gyűlés: ezek dalok tették még emlékezetesebbé az eseményt
- Rétvári Bence: nem csatlakozunk a háborús hitelfelvételhez!
Miklósa Erika: Abszolút békepárti vagyok
Az idei utolsó találkozót tartották Szegeden a béke hívei. Az eddigi Háborúellenes Gyűlések óriási sikert arattak, többek közt azon híres édesanyáknak köszönhetően, akiknek a szavára mindenki ad.
Szombaton megrendezésre került az ötödik, egyben utolsó Háborúellenes Gyűlés. Az idei találkozók több ismert művészt és énekest is megmozgattak, akik büszkén álltak ki ország-világ elé. Szegeden minden eddiginél nagyobb tömeg volt, ismét Szabó Zsófi és Rákay Philip műsorvezetésével zajlott a béke ünneplése.
Tápai Szabina is kiállt a béke mellett a Háborúellenes Gyűlésen
Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban
– árulta el a lapnak a háromgyerekes családanya. Kucsera Gábor felesége azt is hozzátette, hogy kiemelten fontos a biztonság, amit a kormány minden erejével próbál elérni. Ezzel a mondattal megerősítette a gyűlések legfontosabb üzenetét, ami a béke megtartása Magyarországon.
Miklósa Erika óvná kislányát a háborútól
Abszolút békepárti vagyok. Kicsit érintett is vagyok, hiszen délvidéki származásúként már megéltünk harminc éve egy háborút. A bombáknak a hangja nagyon ijesztő volt és nem vagyok hajlandó félelemben élni
– mondta az énekesnő a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. Az operaénekesnőnek egy örökbefogadott lánya van, akinek nem kívánja a háború okozta borzalmakat. A családanyák kifejezetten érintettek ebben a témában, mivel nem szeretnék, ha a háború elszakítaná tőlük gyermekeiket. Emellett azt is kiemelte a művésznő, hogy a digitális tér nagy lehetőség a fiatalok elérésére, ami nagy célja a kormánypártnak.
Kulcsár Edina a DPK gyűlésén mesélt az anyaságról
Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van
– mondta korábban a négygyermekes családanya. A Digitális Polgári Körök találkozóján Edina fontosnak tartotta, hogy a számára legfontosabb témáról szólaljon fel, ami a családja volt. Édesanyja és dédnagymamája is szóba került, akiktől rengeteg tanítást kapott a korábbi szépségkirálynő.
Tóth Gabi szerint generációkat tehet tönkre egy háború
Tóth Gabi a december 20-ai Háborúellenes Gyűlésen beszélt arról a Borsnak, hogy milyen súlyos ára van egy elhúzódó háborúnak – nemcsak a jelenre, hanem a jövő generációira nézve is.
„Azon kívül, hogy értelmetlenül halnak meg emberek, ha nem gondolkodunk, akkor még az ükunokáink is ezt a háborút fogják megfizetni. Ne hagyjunk egy ilyen világot az utódainkra, ha nincs gyerekünk, akkor is a nemzetre kell gondolni. Másokra is kell gondolni a saját életünkön kívül. Én ezért képviselem a nemzeti oldalt, mert én abban nőttem fel, hogy akkor lesz békés közösség, ha foglalkozom a mellettem ülőkkel is, hogy mi van velük, még ha nem is a rokonaim.”
Vasvári Vivien a Békemeneten vallott a családról
Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink húsz év múlva is egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés. A férjem bár nem celebritás, hanem üzletember, de ugyanazokat az értékeket vallja, így természetes volt, hogy ebben támogatott, és együtt képviseltük mindezt
– mondta a Borsnak az édesanya. Vivien hat gyermeket nevel együtt a férjével, aki emellett azt is kiemelte, hogy óriási megtiszteltetés volt nekik, hogy kiemelt vendégként vehettek részt az elképesztően sikeres eseményen. A modell fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez nem egy politikai esemény volt, hanem egy lelki megmozdulás.
- Ezt te sem gondoltad volna: hihetetlen, ami Szalay-Bobrovniczky Kristóf-ról kiderült
- Németh Szilárd a Bors betiltásáról: Aczél elvtárs, az, aki elindította a támogatott, a tűrt meg a tiltott kategóriát
- Háborúellenes Gyűlés: ezek dalok tették még emlékezetesebbé az eseményt
- Rétvári Bence: nem csatlakozunk a háborús hitelfelvételhez!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre