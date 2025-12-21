RETRO RÁDIÓ

Miklósa Erika: Abszolút békepárti vagyok

Az idei utolsó találkozót tartották Szegeden a béke hívei. Az eddigi Háborúellenes Gyűlések óriási sikert arattak, többek közt azon híres édesanyáknak köszönhetően, akiknek a szavára mindenki ad.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 19:45
Háborúellenes Gyűlés béke Miklósa Erika háború

Szombaton megrendezésre került az ötödik, egyben utolsó Háborúellenes Gyűlés. Az idei találkozók több ismert művészt és énekest is megmozgattak, akik büszkén álltak ki ország-világ elé. Szegeden minden eddiginél nagyobb tömeg volt, ismét Szabó Zsófi és Rákay Philip műsorvezetésével zajlott a béke ünneplése.

Tápai Szabina is megszólalt a Háborúellenes Gyűlésen
Tápai Szabina is ott volt a Háborúellenes Gyűlések egyikén, hogy kiálljon a béke mellett (Fotó: MW)

Tápai Szabina is kiállt a béke mellett a Háborúellenes Gyűlésen

Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban

– árulta el a lapnak a háromgyerekes családanya. Kucsera Gábor felesége azt is hozzátette, hogy kiemelten fontos a biztonság, amit a kormány minden erejével próbál elérni. Ezzel a mondattal megerősítette a gyűlések legfontosabb üzenetét, ami a béke megtartása Magyarországon.

Miklósa Erika lányának nem kívánja, hogy ő is átéljen egy háborút (Fotó: MW)

Miklósa Erika óvná kislányát a háborútól

Abszolút békepárti vagyok. Kicsit érintett is vagyok, hiszen délvidéki származásúként már megéltünk harminc éve egy háborút. A bombáknak a hangja nagyon ijesztő volt és nem vagyok hajlandó félelemben élni

– mondta az énekesnő a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. Az operaénekesnőnek egy örökbefogadott lánya van, akinek nem kívánja a háború okozta borzalmakat. A családanyák kifejezetten érintettek ebben a témában, mivel nem szeretnék, ha a háború elszakítaná tőlük gyermekeiket. Emellett azt is kiemelte a művésznő, hogy a digitális tér nagy lehetőség a fiatalok elérésére, ami nagy célja a kormánypártnak.

20250826_Nyerő páros_MG_MW 030
Kulcsár Edina gyerekei biztonságban nőhetnek fel Magyarországon (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina a DPK gyűlésén mesélt az anyaságról

Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van

– mondta korábban a négygyermekes családanya. A Digitális Polgári Körök találkozóján Edina fontosnak tartotta, hogy a számára legfontosabb témáról szólaljon fel, ami a családja volt. Édesanyja és dédnagymamája is szóba került, akiktől rengeteg tanítást kapott a korábbi szépségkirálynő.

kossuth tér, celebek, vasvári vivien, kusera gábor, cooky, zoltán erika, szabó zsófi
Vasvári Vivien gyerekeit is megóvja a háború borzalmaitól (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi szerint generációkat tehet tönkre egy háború

Tóth Gabi a december 20-ai Háborúellenes Gyűlésen beszélt arról a Borsnak, hogy milyen súlyos ára van egy elhúzódó háborúnak – nemcsak a jelenre, hanem a jövő generációira nézve is.

„Azon kívül, hogy értelmetlenül halnak meg emberek, ha nem gondolkodunk, akkor még az ükunokáink is ezt a háborút fogják megfizetni. Ne hagyjunk egy ilyen világot az utódainkra, ha nincs gyerekünk, akkor is a nemzetre kell gondolni. Másokra is kell gondolni a saját életünkön kívül. Én ezért képviselem a nemzeti oldalt, mert én abban nőttem fel, hogy akkor lesz békés közösség, ha foglalkozom a mellettem ülőkkel is, hogy mi van velük, még ha nem is a rokonaim.”

Vasvári Vivien a Békemeneten vallott a családról

Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink húsz év múlva is egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés. A férjem bár nem celebritás, hanem üzletember, de ugyanazokat az értékeket vallja, így természetes volt, hogy ebben támogatott, és együtt képviseltük mindezt

– mondta a Borsnak az édesanya. Vivien hat gyermeket nevel együtt a férjével, aki emellett azt is kiemelte, hogy óriási megtiszteltetés volt nekik, hogy kiemelt vendégként vehettek részt az elképesztően sikeres eseményen. A modell fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez nem egy politikai esemény volt, hanem egy lelki megmozdulás.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
