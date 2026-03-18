Bicskén 130 millió forintból 65 család otthona újulhat meg

A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány idei otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseményét március 17-én a bicskei Petőfi Művelődési Központban tartották meg. A nyertes családok egyenként 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, amelyet jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítanak. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, ezzel is erősítve a helyi közösség stabilitását - írja a Bors, olvasd el a teljes cikket ide kattintva.

A 2 milliós támogatás fantasztikus lehetőség a családoknak

Az eseményen a támogatott családok mellett a helyi közösség képviselői és a program támogatói is szép számban megjelentek. Az ünnepséget Takács József, a Petőfi Művelődési Központ igazgatója moderálta, majd egy néptáncműsor nyitotta meg a rendezvényt, aminek gyerekek és fiatalok által bemutatott koreográfiája, több mint 40 éves helyi szakmai munka eredménye. A néptáncműsor nemcsak látványos produkció volt, hanem a magyar kulturális örökség élő példája is.

Ünnepi beszédében az otthonfelújítási program ötletgazdája és támogatója, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa a pályázat jelentőségével kapcsolatban hangsúlyozta:

Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, akik itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír.

A kezdeményezés egyik fontos célja az is, hogy:

a fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket

Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát számukra

Bálint Istvánné Andrea, a város polgármestere kiemelte:

A bicskei önkormányzat számára is nagyon fontosak a fiatalok és a fiatal családok: a tavalyi évtől az önkormányzat igyekszik részt vállalni terheik csökkentéséből, mégpedig a gyermekek születésekor adott 70 ezer forintos támogatással, illetve a 40 ezer forint értékű baba-mama csomagokkal.

A Közalapítvány szerepéről Némethné Horváth Nikoletta, a kuratórium elnöke beszélt: