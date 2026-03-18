Bicskén 130 millió forintból 65 család otthona újulhat meg

A program célja, hogy komfortosabbá és fenntarthatóbbá tegye az otthonokat, miközben erősíti a közösséget és ösztönzi a fiatalokat a településen maradásra. Összesen 130 millió forint értékben kapott támogatást otthonfelújításra és korszerűsítésre 65 bicskei család.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 18:27
A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány idei otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseményét március 17-én a bicskei Petőfi Művelődési Központban tartották meg. A nyertes családok egyenként 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, amelyet jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítanak. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, ezzel is erősítve a helyi közösség stabilitását - írja a Bors, olvasd el a teljes cikket ide kattintva.

Otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseménye 2026.03.17. Bicske, Mészáros Lőrinc a Mészáros Csoport tulajdonosa ünnepi beszédet mond a díjazott családoknak / Fotó: MEDIAWORKS / Ripost

A 2 milliós támogatás fantasztikus lehetőség a családoknak

Az eseményen a támogatott családok mellett a helyi közösség képviselői és a program támogatói is szép számban megjelentek. Az ünnepséget Takács József, a Petőfi Művelődési Központ igazgatója moderálta, majd egy néptáncműsor nyitotta meg a rendezvényt, aminek gyerekek és fiatalok által bemutatott koreográfiája, több mint 40 éves helyi szakmai munka eredménye. A néptáncműsor nemcsak látványos produkció volt, hanem a magyar kulturális örökség élő példája is.

Otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseménye 2026.03.17. Bicske
Ünnepi beszédében az otthonfelújítási program ötletgazdája és támogatója, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa a pályázat jelentőségével kapcsolatban hangsúlyozta:

Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, akik itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír.

Otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseménye 2026.03.17. Bicske, Tessely Zoltán, Bálint Istvánné Andrea, Mészáros Lőrinc, Némethné Horváth Nikoletta
A kezdeményezés egyik fontos célja az is, hogy:

  • a fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket
  • Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát számukra

Bálint Istvánné Andrea, a város polgármestere kiemelte:

A bicskei önkormányzat számára is nagyon fontosak a fiatalok és a fiatal családok: a tavalyi évtől az önkormányzat igyekszik részt vállalni terheik csökkentéséből, mégpedig a gyermekek születésekor adott 70 ezer forintos támogatással, illetve a 40 ezer forint értékű baba-mama csomagokkal.

A Közalapítvány szerepéről Némethné Horváth Nikoletta, a kuratórium elnöke beszélt:

Megtisztelő, hogy egy ilyen kis alapítvány, mint a miénk, ekkora lehetőséget kapott arra, hogy ilyen nagy változást hozzon a családok életébe. Mindannyian tudjuk, hogy a biztonságos, meleg otthon az alapja mindennek. A gyermekek nyugodt fejlődésének, a családok kiegyensúlyozott életének. Ez a 2 millió forint sokkal több, mint pénzösszeg. Ez azt jelenti, hogy lecserélhető a régi, veszélyes kazán, szigetelhető a ház a kisebb rezsiért, vagy biztonságossá tehető a tető. Ez a jövőbe fektetett bizalom.

Tessely Zoltán, Bálint Istvánné Andrea, Mészáros Lőrinc, Némethné Horváth Nikoletta és a támogatott családok / Forrás: Mészáros Csoport

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a beszédében a közösségi felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta:

Mi úgy gondoljuk, hogy nem az egyén, hanem a család a közösség legkisebb egysége, aminek összetartója az áldozatvállalás. Hiszen nem magamat, hanem a másikat helyezem előtérbe, akit szeretek, ami valójában azt jelenti, hogy érte áldozatot vállalok. A mi közösségünk tagjai mindannyian másokért élnek, nem csak magunkért, és a támogatási program ezt az alapelvet testesíti meg.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
