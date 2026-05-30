"Szeretem az enyhe túlzásokat" - Kiara Lord elárulta, elégedett-e melleivel

Kiara Lord Instagram-oldalán ismét lehetőséget kaptak rajongói, hogy feltegyenek mindenféle kérdést, és a Nagy Ő egykori szereplője nem köntörfalazott a válaszokkal. A rengeteg kíváncsiskodó kérdés mellett, azonban Kkevin neve is feltűnt, akivel nemrég egy csókcsata miatt kerültek fel a címlapokra.

Mi történt Kiara Lord és Kkevin között?

Miután a TV2 sztárja és a zenész körül pletykák tömege indult meg, Kkevin egy videóban fakadt ki. Bár úgy tűnik a kettejük között nem fog románc kialakulni, Kiara Lord most egy meglehetősen rejtélyes választ adott egyik követőjének.

Arra kérdésre, hogy mi újság közte és a zenész között nem szavakkal válaszolt, csupán egy képpel, amin egy huncut mosolyt hajával próbál eltakarni. Innentől kezdve pedig már a rajongóknak kell eldönteni, mi történhet a színfalak mögött valójában.

Negatív kommentek és mellméret

Természetesen Kiara Lord más kérdésekre is válaszolt, többek között arra is, hogy nem érintik-e meg a negatív kommentek.

Dehogynem! Az emberek mindent látnak, követik az életem, a botlásaim, magaslataimat, aztán bírálják, emlékeztetnek fájdalmas dolgokra, eseményekre, ezáltal megérintenek

- válaszolta őszintén.

Mellméretével kapcsolatban sem köntörfalazott. Egyik rajongója feltette a kérdést, hogy elégedett-e 600 cc-s kebleivel, amire csak annyit válaszolt "Szerintem ez egy határesetes méret. Az én testemhez túl nagy, de én szeretem az enyhe túlzásokat."

A kérdés zuhatag közepette a rajongók azonban jó hírt is kaptak, ugyanis az sem kizárt, hogy valamikor ír egy harmadik könyvet is a Nagy Ő egykori sztárja.