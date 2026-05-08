„Csak nyávogni fognak!” – Nagy Ő Melinda szerint Kiara Lordék unalmasak az Ázsia Expresszhez

Az országos ismertséget hozó televíziós párkereső show-k után sokan reménykednek a tartós médiajelenlétben. A Nagy Ő egykori szabadszájú karaktere, Szabó Melinda Bernadett is így volt ezzel, aki most kőkeményen nekiment Kiara Lordnak és Dávid Petrának. Melinda és Kiara között már a villában is vibrált a levegő, az ellentétük pedig azóta sem enyhült, sőt, az egykori szereplő most éles kritikával illeti versenytársai legújabb képernyős lehetőségét is.

Kiara Lord és Dávid Petra párosa Szabó Melinda szerint alkalmatlan az Ázsia Expresszbe

Kiara Lord ellopta Szabó Melinda álmát?

Szabó Melinda sosem rejtette véka alá, hogy mély ellenszenvet érez Kiara iránt, korábban még azt is kijelentette: „Ha tudom, hogy Kiara itt van, biztos nem jelentkezem a műsorba. Az én nevem ne párosuljon egy felnőttfilmeshez!” Most, hogy a kezdeti felhajtás némileg elcsendesedett, úgy érzi, eljött az ideje a tiszta beszédnek.

Kicsit lejjebb csillapodott a felhajtás körülöttem. Voltak illúzióink néhány lánnyal a villából, hogy több tévéműsor is keresni fog, hiszen azért valljuk be, négyen-öten vitték a hátunkon A Nagy Ő-t

– árulta el őszintén Melinda. A legnagyobb szívfájdalma mégis az, hogy kimaradnak az Ázsia Expressz új évadából, Mezei Böbével, akivel szinte elválaszthatatlanok lettek a forgatás óta, tökéletes párost alkottak volna a képernyőn.

Mezei Böbe és Szabó Melinda sok mindenen mentek keresztül, már a műsorban is

„Semmi izgalmas nincs abban a két nőben”

„Böbével nagyon jó barátnők lettünk, háromszázszor beszélünk minimum egy nap. Szívesen elmentünk volna az Ázsia Expresszbe például, mivel szeretjük nagyon azt a műsort, meg az utazást. Izgalmasabbak lettünk volna, mint Kiara és Dávid Petra, az biztos” – nevetett Melinda. Nem kímélte a konkurenciát sem, szerinte ugyanis bizonyos szereplők karakteridegenek a valódi akcióhoz és túlontúl unalmasak a nézők számára:

Semmi izgalmas nincs abban a két nőben, nem fognak mást csinálni, csak nyávogni. Épp beszéltük Böbével, hogy milyen jó lett volna, ha mi megyünk

– tette hozzá epésen.

Megromlott a kapcsolat néhány lánnyal...

Az egykori "villalakó" nemcsak a műsorkészítőkben, hanem a korábbi versenytársnőiben is csalódott, hiszen a lányokkal való kapcsolata mára teljesen megromlott. Melinda jelenleg csak Kiss Krisztával, Mezei Böbével és Mimivel tartja a kapcsolatot, a többiekről pedig megvan a sarkos véleménye.

Ha valami nem kölcsönös, és nem egymást keressük, hanem mindig a másiktól várjuk el, hogy adjon, meg tegyen értünk, az nem közös cél, az nem barátság. Próbáltam összefogni a csajokat jó pár hónapig, de valahogy szétszakadtunk, átment irigységbe...

– vallotta be Melinda. Karakteréhez hűen most is kimondta azt, amit mások talán elhallgatnának, és bár jelenleg nem szerepel új produkcióban, határozott stílusa miatt továbbra is rengetegen várják a tartalmait.