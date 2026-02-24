Nagy Ő: Melinda nem sokáig szomorkodott, megmutatta szíve választottját
Szabó Melindára ismét rátalált a szerelem a műsor után. A Nagy Ő egykori, ám megosztó szereplője nem sokáig búslakodott kiesése után.
A Nagy Ő egykori sztárja, Szabó Melinda láthatólag nagyon élvezte a szereplést a nagy nézettségnek örvendő, Tv2 csatornáján futó párkereső műsorban, hiszen továbbra is lelkesen hallat magáról. Legújabb értesülések szerint újra rátalált a szerelem, ami elmondása szerint nem indult egyszerűen.
A Nagy Ő egykori sztárja ismét szerelmes
A műsor vége után nem sokkal Melinda és párja újra egymásra találtak, rájöttek, nem bírják ki egymás nélkül. Melinda a BORS megkeresésére exkluzív képekkel mutatta be a régi szerelmét és nyilatkozott róla csillogó szemekkel.
Most kibékültem egy exemmel és így úgy néz ki, ez így tovább folytatódik. Ez a fiúcska – bár idén ő is betölti az ötvenet – egy nagyon visszafogott ember. Nincs Facebookja, nincs jelen a közösségi médiában, asztalosként dolgozik, egészen más körökben mozgott eddig
- meséli Melinda.
A műsor óta ráadásul rengeteg férfi keresi, mégis tudja, kire szeretne koncentrálni. Melinda állítja, hogy ő és az asztalosként dolgozó párja az élet bizonyos területein különböznek egymástól.
Én egy évvel ezelőtt berobbantam az életébe, mint egy tűzről pattant menyecske, aki a közösségi felületeken éli az életét. Ez nagyon nehéz volt neki, és nehezen is alkalmazkodott hozzá. Legfőképp a családja nem fogadta el
- magyarázta Melinda.
Azonban minden különbözet ellenére úgy érzik, hogy van remény a tartósabb kapcsolatra, hiszen Melinda sok mindenre megtanította a párját, többek között arra, hogyan élvezze az életet.
Velem tanulta meg, mit jelent igazán élni és kikapcsolódni: táncolni járunk, nyaralni megyünk, eljárunk ide-oda. Voltak korábbi barátnői és hosszabb kapcsolatai, de a család sosem fogadta el igazán a nőket. Ezért nem nősült meg, nincs gyermeke. Egy kicsit „mama kedvence”, és a legnagyobb probléma, hogy a köldökzsinór nincs elvágva
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre