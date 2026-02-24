RETRO RÁDIÓ

Nagy Ő: Melinda nem sokáig szomorkodott, megmutatta szíve választottját

Szabó Melindára ismét rátalált a szerelem a műsor után. A Nagy Ő egykori, ám megosztó szereplője nem sokáig búslakodott kiesése után.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.24.
Nagy Ő Újrakezdés szerelem

A Nagy Ő egykori sztárja, Szabó Melinda láthatólag nagyon élvezte a szereplést a nagy nézettségnek örvendő, Tv2 csatornáján futó párkereső műsorban, hiszen továbbra is lelkesen hallat magáról. Legújabb értesülések szerint újra rátalált a szerelem, ami elmondása szerint nem indult egyszerűen. 

alt=A Nagy Ő egykori sztárja, Szabó Melinda nem sokáig búslakodott a műsor után
A Nagy Ő egykori sztárja, Szabó Melinda nem sokáig búslakodott a műsor után / Fotó: Máté Krisztián / Bors 

A Nagy Ő egykori sztárja ismét szerelmes

A műsor vége után nem sokkal Melinda és párja újra egymásra találtak, rájöttek, nem bírják ki egymás nélkül. Melinda a BORS megkeresésére exkluzív képekkel mutatta be a régi szerelmét és nyilatkozott róla csillogó szemekkel.

Most kibékültem egy exemmel és így úgy néz ki, ez így tovább folytatódik. Ez a fiúcska – bár idén ő is betölti az ötvenet – egy nagyon visszafogott ember. Nincs Facebookja, nincs jelen a közösségi médiában, asztalosként dolgozik, egészen más körökben mozgott eddig

- meséli Melinda.

alt=Szabó Melinda újra kezdte exével
Szabó Melinda újra kezdte exével / Fotó: Bors

 A műsor óta ráadásul rengeteg férfi keresi, mégis tudja, kire szeretne koncentrálni. Melinda állítja, hogy ő és az asztalosként dolgozó párja az élet bizonyos területein különböznek egymástól.

Én egy évvel ezelőtt berobbantam az életébe, mint egy tűzről pattant menyecske, aki a közösségi felületeken éli az életét. Ez nagyon nehéz volt neki, és nehezen is alkalmazkodott hozzá. Legfőképp a családja nem fogadta el

- magyarázta Melinda.

Azonban minden különbözet ellenére úgy érzik, hogy van remény a tartósabb kapcsolatra, hiszen Melinda sok mindenre megtanította a párját, többek között arra, hogyan élvezze az életet.

Velem tanulta meg, mit jelent igazán élni és kikapcsolódni: táncolni járunk, nyaralni megyünk, eljárunk ide-oda. Voltak korábbi barátnői és hosszabb kapcsolatai, de a család sosem fogadta el igazán a nőket. Ezért nem nősült meg, nincs gyermeke. Egy kicsit „mama kedvence”, és a legnagyobb probléma, hogy a köldökzsinór nincs elvágva

 

