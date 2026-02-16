RETRO RÁDIÓ

Mindenki ledöbbent A Nagy Duettben - Stohl András megijedt: "Azt hittem, én leszek a célpont"

Princess Szabina megjelenése váratlan volt, senki nem számított rá.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.16. 19:45
Stohl András A Nagy Duett a nagy ő

Vicces jelenetnek lehettek szemtanúi azok a nézők, akik élőben követték végig A Nagy Duett első adását. Stana Alexandra és Galambos Lajos produkciója után ugyanis váratlan személy rontott be a színpadra: Princess Szabina. A Nagy Ő-ből megismert influenszer ugyanis fogta magát és kitépte Lagzi Lajcsi kezéből az utolsó rózsát, amelyet profi táncosnő partnerének ajánlott volna színpadi előadásuk után, amelyben A Nagy Ő kiválasztási jelenetét imitálták.

Stohl András
Stohl András Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Stohl András megijedt: azt hitte, ő a xcélpont

Buci herceg kaptam rózsát! Most az enyém az utolsó szál rózsa

 - sikított ugrálva, hatalmas örömmel Princess, akinek megjelenése nem csak a versenyzőket döbbentette le, hanem a zsűrit is. És a férfi, akinek kegyeiért harcolt A Nagy Ő-ben, Stohl András meg is ijedt tőle egy pillanatra:

Megijedtem egy pillanatra, mert attól tartottam, én leszek a célpont 

- árulta el a zsűritag, aki a szerelmet kereső műsorból Princesst az elsők között küldte haza. 

Ő egy színfolt

- jegyezte meg azért hozzátéve, viccesnek tartotta az egészet és egyáltalán nem számított rá. 

 

