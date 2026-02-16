RETRO RÁDIÓ

„Ne nézz így a lányomra!” - Liptai Claudia rászólt Stohl Andrásra

Liptai Claudia nem finomkodott. Keményen odaszólt Stohl Andrásnak a tegnap esti Nagy Duett élőadásában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 10:45
Tegnap este indult el a Nagy Duett új évada, ami rengeteg izgalmas, vicces és megható pillanatot is tartogatott a nézők számára. 

Tegnap este elindult a TV2 sikerműsora, a Nagy Duett
Tegnap este elindult a TV2 sikerműsora, a Nagy Duett Fotó: Mediaworks

A Nagy Duett élő adásában mutatta meg először hihetetlen tehetségét Gesztesi Panka

A sikerműsorban egy profi énekes és egy a zenében nem jártas híresség alkot egy párost. A tegnap esti adásban pedig bemutatkozott Liptai Claudia és Gesztesi Károly 19 éves lánya is, Gesztesi Panka, aki Molnár Áron oldalán mutatta meg fantasztikus énekhangját. A fiatal tehetség most az egész ország előtt megmutathatta mekkora hang is rejlik benne, amit a zsűri sem hagyott szó nélkül, köztük Stohl András sem. Liptai Claudia pedig igazi anyatigrisként védte gyermekét.

Ne nézzél így a lányomra Stohl, ne néz így rá, mert kiszedlek onnan az ülésből

- mondta Liptai Claudia nevetve a színésznek.

Természetesen Stohl András nagyon megdicsérte Pankát, szerinte egyszerre volt ott az édesanyja és az édesapja is a színpadon. A színész pedig azt is bevallotta, hogy nagyon jó barátok voltak Gesztesi Károllyal, és az édesanyjával is remek kapcsolatot ápolnak évek óta.

Panka és Áron teljesítményét mindegyik zsűri magas pontszámokkal jutalmazta, és a nézők szívét is elnyerte a fantasztikus produkció, hiszen a páros elsőként jutott tovább a következő élő show-ba.

 

