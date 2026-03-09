Szőke András: harmóniára és szeretetre van szükség, nem vádaskodásra és haragra

A társadalmi béke és a vidéki lét megőrzése Szőke András szerint nemcsak gazdasági, hanem lelki és kulturális kérdés is. A Balázs Béla-díjas filmrendező úgy látja, a megosztottság és a folyamatos indulatok hosszú távon rombolhatják az emberi kapcsolatokat, ezért harmóniára és egymás iránti figyelemre volna szükség. Meggyőződése, hogy a párbeszéd és a közös gondolkodás többet ér, mint a politikai vagy közéleti szembenállás – és azt is hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Magyarországon, ahol szerinte a jelenlegi gazdasági és vidéktámogató irányok lehetőséget adnak a helyi közösségek megerősödésére.

Szőke András a Vidéki DPK tagjaként fontosnak tartja a magyarországi falvak sorsát (Fotó: YouTube)

Szőke András Digitális Polgári Kör tag: a vidék és a hagyományok elkötelezett híve

„Én nagyon hosszú ideje vidéken élek, egy kis településen, tehát falusi lakos vagyok, miközben az ország közös tájára a munkámból adódóan járok” – árulta el. Mint mondta, munkája miatt sok vidéki helyszínen fordul meg, így első kézből látja, milyen kihívásokkal küzdenek a kisebb közösségek:

Mint vidéki ember tudom azt mondani, hogy amit a hétköznapokban akár egy falusi környezetben, vagy vidéki településeken tapasztalok, nagyon-nagyon fontos lenne a békesség, a hosszú távú tervezés és egymásra figyelés

– hangsúlyozta.

A szeretet mindenre gyógyír

„Talán így, hogy már 60 év fölött vagyok, mondhatom: harmóniára és szeretetre van szükség, nem vádaskodásra és haragra” – fogalmazott Szőke András. Úgy véli, az élet tapasztalatai megtanítják az embert arra, hogy a konfliktusok nem mindig vezetnek eredményre, míg az együttműködés és a türelem igen. Meglátása szerint a közösségek akkor erősödnek, ha az emberek nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznak.

Szőke András Szabó Zsófival beszélgetett a Háborúellenes Gyűlés egyik állomásán (Fotó: YouTube)

„A vidék olyan, mint egy lélegeztetőgép”

A mezőgazdaságról és a vidéki gazdaság jelentőségéről is részletesen beszélt: „Ha a vidék megborul, és nem tudja előállítani és értékesíteni a munkájának gyümölcsét, akkor olyan termékek fognak bekerülni, amelyek nem hazaiak” – mondta, utalva arra, hogy a helyi termelés gyengülése az ellátási láncokat is érintheti. Szerinte a vidéki gazdaság nem csupán anyagi kérdés: a közösségek identitását és életminőségét is meghatározza. Ha a mezőgazdaság nehéz helyzetbe kerül, az hosszú távon a társadalom egészére hatással lehet.