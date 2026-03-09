„Segítségre van szüksége” – Családja aggódik Britney Spearsért

Britney Spears nemrégiben történt ittas vezetés miatti letartóztatása aggasztja a családját, de úgy tűnik, hogy a Free Britney mozgalom után nem mernek közbelépni.

Saját családja sem mer segíteni Britney Spearsnek. Fotó: AFP

Már családja sem mer segíteni Britney Spearsnek a híres mozgalom miatt

A 44 éves énekesnőt szerda este alkohol és drogok hatása alatt történő vezetés gyanújával tartóztatták le. A hatóságoknak feljelentést tettek ellene, mert szabálytalanul, nagy sebességgel vezette BMW-jét egy kaliforniai autópályán.

A történtek után Spears képviselője azt nyilatkozta, hogy az eset teljesen megbocsáthatatlan volt. Azonban hozzátette, hogy reményei szerint az énekesnőt az incidens arra ösztönzi, hogy kérjen segítséget és támogatást, amire szüksége van ebben a nehéz időszakban. Viszont úgy tűnik ez nem lesz könnyű, ugyanis a Spearshez közel álló források most azt mondták, hogy mindenki úgy érzi, nem tud beavatkozni, vagy nem akar a Free Britney mozgalom miatt.

A mozgalom egy rajongók által vezetett kampány volt, amely széles körű figyelmet hívott fel az énekesnő 2000-es évek óta tartó gyámságára. Ez volt az egyik oka annak, hogy 2019-ben felmentették a döntés alól, és visszakapta az irányítást saját élete felett Spears.

A sztár viselkedése azonban ismét kiszámíthatatlanná vált, de most a családja állítólag vonakodik közbelépni, annak ellenére, hogy egy bennfentes élet-halál kérdésnek nevezte a helyzetet.

Természetesen aggódunk, de egy bizonyos ponton mit tehetünk egyáltalán? Ebben a családban mindenki sok sz*rt kapott a gyámság miatt, és még mindig sok sz*rt kapunk, de ez nem akkor történt, amikor figyelték.

- mondta egy bennfentes.

Segítségre van szüksége, és remélhetőleg ez egy ébresztő. Az egész családja imádja és nagyon szereti őt. Senki sem akarja látni, hogy kudarcot vall, senki sem akarja, hogy baja essen. Viszont ezt mindig is próbáltuk elkerülni.

A popsztár letartóztatásának napján felfüggesztette Instagram-fiókját, utolsó videóját pedig egy lassú, kísérteties dalra készítette egy félhomályos szobában - írta a Metro.