Elképesztő dolgot talált a Holdon a magyar asztrofotós - azt hitték, ilyen csoda csak a Földön létezik

Tankönyvbe illő részletességgel örökítette meg a Hold egyik leglátványosabb hegységrendszerét, Fényes Lóránd magyar asztrofotós. A fotón a Hold északi részén elnyúló, 444 kilométer hosszú Kaukázus (Montes Caucasus) hegységrendszer látható, amely a képen olyan plasztikusan rajzolódik ki, mintha egy űrszonda készítette volna. Olyan a kép élessége, hogy szinte karnyújtásnyira kerül tőlünk a Hold felszíne. Nem csoda, hogy az űrkutatás iránt érdeklődők felkapták a fejüket Fényes Lóránd fényképére.

Fényes Lóránd, Prima díjas asztrofotográfus/asztrofotós Fotó: Fényes Lóránd - asztrofotgráfia

Kráterek gyűrűjében

A fotón a Hold egyik legimpozánsabb hegységrendszere, a Montes Caucasus (holdbéli Kaukázus) látható, amely mintegy 444 kilométer hosszan szeli át az égitest felszínét. A hegyláncot impozáns kráterek övezik:

bal oldalon az Aristillus (54 km átmérőjű) és az Autolycus (39 km széles), jobb oldalon pedig az Eudoxus (70 km) és az Aristoteles (88 km) határolja. A kép tehát nemcsak a Kaukázus vonulatait, hanem a környező krátereket is tűéles pontossággal mutatja be.

A fotó láttán még Kiss László csillagász sem rejtette véka alá elismerését: a közösségi oldalán egyszerűen csak „brutális holdfotónak” nevezte az alkotást. A teljes felbontású képet Lóránd saját oldalán lehet megtekinteni.

Mi a titka Lórándnak?

Megkeresésünkre Fényes Lóránd elárulta, hogy a rendkívüli részletgazdagság, több szerencsés tényező együttállásának köszönhető.

Azért lett kifejezetten jó a kép, mert az elmúlt napokban egészen ritka légköri nyugodtság alakult ki Magyarország felett, nem voltak erős magaslégköri áramlatok

– magyarázta a fotós, hozzátéve:

Az ezekben a napokban készült fotóim felbontása ezért valóban nagyon részletes, még nemzetközi szinten is kiemelkedő.

Lóránd technikai háttere is lenyűgöző:

A felvétel Balatonalmádiból készült, egy saját tervezésű, prémium Newton-rendszerű asztrográffal. A távcső hatalmas, 5 méteres fókusztávolsággal dolgozott

Csakhogy érzékeltessük ezt a nagyítást: míg egy komolyabb teleobjektív gyújtótávolsága 200-300 mm, addig ez a fotó 5 méteres (tehát 5000 mm) fókusztávolsággal készült.