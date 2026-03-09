Elképesztő dolgot talált a Holdon a magyar asztrofotós - azt hitték, ilyen csoda csak a Földön létezik
Bámulatos felvételt készített a Hold egyik leglátványosabb hegységrendszeréről, Fényes Lóránd. A magyar asztrofotós olyan részletességgel dolgozik, amellyel a legújabb fotóján a holdbéli kaukázusi hegységrendszer vonulatai és más gigantikus kráterek is szinte testközelből elevenednek meg.
Tankönyvbe illő részletességgel örökítette meg a Hold egyik leglátványosabb hegységrendszerét, Fényes Lóránd magyar asztrofotós. A fotón a Hold északi részén elnyúló, 444 kilométer hosszú Kaukázus (Montes Caucasus) hegységrendszer látható, amely a képen olyan plasztikusan rajzolódik ki, mintha egy űrszonda készítette volna. Olyan a kép élessége, hogy szinte karnyújtásnyira kerül tőlünk a Hold felszíne. Nem csoda, hogy az űrkutatás iránt érdeklődők felkapták a fejüket Fényes Lóránd fényképére.
Kráterek gyűrűjében
A fotón a Hold egyik legimpozánsabb hegységrendszere, a Montes Caucasus (holdbéli Kaukázus) látható, amely mintegy 444 kilométer hosszan szeli át az égitest felszínét. A hegyláncot impozáns kráterek övezik:
bal oldalon az Aristillus (54 km átmérőjű) és az Autolycus (39 km széles), jobb oldalon pedig az Eudoxus (70 km) és az Aristoteles (88 km) határolja. A kép tehát nemcsak a Kaukázus vonulatait, hanem a környező krátereket is tűéles pontossággal mutatja be.
A fotó láttán még Kiss László csillagász sem rejtette véka alá elismerését: a közösségi oldalán egyszerűen csak „brutális holdfotónak” nevezte az alkotást. A teljes felbontású képet Lóránd saját oldalán lehet megtekinteni.
Mi a titka Lórándnak?
Megkeresésünkre Fényes Lóránd elárulta, hogy a rendkívüli részletgazdagság, több szerencsés tényező együttállásának köszönhető.
Azért lett kifejezetten jó a kép, mert az elmúlt napokban egészen ritka légköri nyugodtság alakult ki Magyarország felett, nem voltak erős magaslégköri áramlatok
– magyarázta a fotós, hozzátéve:
Az ezekben a napokban készült fotóim felbontása ezért valóban nagyon részletes, még nemzetközi szinten is kiemelkedő.
Lóránd technikai háttere is lenyűgöző:
A felvétel Balatonalmádiból készült, egy saját tervezésű, prémium Newton-rendszerű asztrográffal. A távcső hatalmas, 5 méteres fókusztávolsággal dolgozott
Csakhogy érzékeltessük ezt a nagyítást: míg egy komolyabb teleobjektív gyújtótávolsága 200-300 mm, addig ez a fotó 5 méteres (tehát 5000 mm) fókusztávolsággal készült.
Több ezer képkockából állt össze
A fotós az úgynevezett "lucky imaging" technikát alkalmazta. Ennek lényege, hogy ahelyett, hogy egyetlen hosszú expozíciót készítenének a fotográfusok – ami a hullámzó levegő miatt biztosan elmosódna –, több ezer villámgyors felvételt rögzítenek.
Olyan ez, mintha egy fodrozódó medence alján lévő érmét próbálnánk lefotózni, és csak azokat a tizedmásodperceket tartanánk meg, amikor elsimul a víz tükre
– fogalmazott Lóránd. Ezek után egy speciális szoftver válogatja ki a legélesebb képkockákat, majd ezeket egymásra rétegezve (stacking) jön létre a zajmentes, tűéles végeredmény. Lóránd hozzátette, hogy ugyanebben az időszakban egy másik lenyűgöző formációt, a hatalmas Clavius-krátert is sikerült megörökítenie, amely még a Kaukázus-fotónál is részletgazdagabb lett.
A NASA is figyeli a magyar asztrofotóst
Fényes Lóránd nemzetközi szinten is elismert asztrofotós. Munkássága korábban már az amerikai űrügynökség figyelmét is felkeltette: a NASA több alkalommal választotta már alkotásait a „Nap képének”
