Kozmikus randevú az égen: Vasárnap egyszerre ragyog ránk a Hold és a Nap!

Bár megszoktuk, hogy a Nap nappal, a Hold pedig éjjel uralja az eget, a természet néha felülírja a papírformát. Február 1-én, vasárnap a Hold éppen telihold fázisba ér – ezt a népi kalendárium gyakran „Hóholdnak” is nevezi. Mivel a Hold pontosan a Nap ellenoldalán helyezkedik el, a holdkelte és a napnyugta időpontja majdnem egybeesik. Emiatt a horizont két ellentétes pontján, egy rövid, 15-20 perces ablakban mindkét égitest láthatóvá válik az égszínkék háttéren – látványos égi jelenséget produkálva a csillagászat szerelemeseinek.

Ritkán látható égi jelenséggel köszönt ránk a február: egyszerre lesz látható az égbolton a Nap és a kövér telihold! Fotó: Akram Aldahim / Pexels

Mikor és hogyan figyeld meg?

A látványt Budapestről és környékéről a késő délutáni órákban élvezhetjük a legjobban.

A bűvös időpont: Érdemes 16 óra 45 perc és 17 óra 15 perc között kémlelni az eget.

Érdemes 16 óra 45 perc és 17 óra 15 perc között kémlelni az eget. Erre nézz: Fordulj délnyugat felé, ahol a Nap már alacsonyan jár, majd nézz pontosan az ellenkező irányba, északkeletre: ott fog felbukkanni az óriási, narancssárgás árnyalatú Hold.

A minél maradandóbb élmény érdekében a legjobb lehet keresni egy olyan helyszínt, ahol nincs magas épület vagy hegy a látóhatáron, ugyanis a Nap és a Hold alkotta ritka égi jelenség a horizont közvetlen közelében lesz a leglátványosabb.

Azok számára, akik inkább alkonyatkor szeretnék megcsodálni a ritka égi jelenséget, azaz a telihold és a Nap együttes látványát az égen a február 2-a is ideális lehet a megfigyelésre, ugyanis akkor a Hold 46 perccel napnyugta után érkezik az égboltra. Budapesten erre 17 óra 31 perckor nyílik majd a legjobb lehetőség, ráadásul égi kísérőnk, azaz a Hold ekkor még 99,2 %-os fényességgel tündököl majd az égen.

Spirituális üzenete is van a látványos égi jelenségnek

Nemcsak a csillagászok, hanem az asztrológusok is izgatottak. Február elseje már az Oroszlán telihold jegyében telik, ami az ezotéria szerint a „felszabadító elengedés” energiáit hozza el. Ez a nap tökéletes arra, hogy magunk mögött hagyjuk a múlt terheit és újult erővel vágjunk bele a februárba!