Kozmikus randevú az égen: Vasárnap egyszerre ragyog ránk a Hold és a Nap!
Február elseje nem akármilyen látványt tartogat. Az év egyik legszebb égi jelenségével indul a hónap: ha az égbolt is úgy akarja, egy rövid ideig egyszerre csodálhatjuk meg a nappali égen a ragyogó Napot és a fénylő teliholdat. Eláruljuk, mikor és hová nézz, hogy ne maradj le róla!
Bár megszoktuk, hogy a Nap nappal, a Hold pedig éjjel uralja az eget, a természet néha felülírja a papírformát. Február 1-én, vasárnap a Hold éppen telihold fázisba ér – ezt a népi kalendárium gyakran „Hóholdnak” is nevezi. Mivel a Hold pontosan a Nap ellenoldalán helyezkedik el, a holdkelte és a napnyugta időpontja majdnem egybeesik. Emiatt a horizont két ellentétes pontján, egy rövid, 15-20 perces ablakban mindkét égitest láthatóvá válik az égszínkék háttéren – látványos égi jelenséget produkálva a csillagászat szerelemeseinek.
Mikor és hogyan figyeld meg?
A látványt Budapestről és környékéről a késő délutáni órákban élvezhetjük a legjobban.
- A bűvös időpont: Érdemes 16 óra 45 perc és 17 óra 15 perc között kémlelni az eget.
- Erre nézz: Fordulj délnyugat felé, ahol a Nap már alacsonyan jár, majd nézz pontosan az ellenkező irányba, északkeletre: ott fog felbukkanni az óriási, narancssárgás árnyalatú Hold.
A minél maradandóbb élmény érdekében a legjobb lehet keresni egy olyan helyszínt, ahol nincs magas épület vagy hegy a látóhatáron, ugyanis a Nap és a Hold alkotta ritka égi jelenség a horizont közvetlen közelében lesz a leglátványosabb.
Azok számára, akik inkább alkonyatkor szeretnék megcsodálni a ritka égi jelenséget, azaz a telihold és a Nap együttes látványát az égen a február 2-a is ideális lehet a megfigyelésre, ugyanis akkor a Hold 46 perccel napnyugta után érkezik az égboltra. Budapesten erre 17 óra 31 perckor nyílik majd a legjobb lehetőség, ráadásul égi kísérőnk, azaz a Hold ekkor még 99,2 %-os fényességgel tündököl majd az égen.
Spirituális üzenete is van a látványos égi jelenségnek
Nemcsak a csillagászok, hanem az asztrológusok is izgatottak. Február elseje már az Oroszlán telihold jegyében telik, ami az ezotéria szerint a „felszabadító elengedés” energiáit hozza el. Ez a nap tökéletes arra, hogy magunk mögött hagyjuk a múlt terheit és újult erővel vágjunk bele a februárba!
