RETRO RÁDIÓ

„Megismételhetetlen volt az éjjeli látvány” – különleges szuperhold ragyogott Magyarország fölött

Az év legnagyobb és legfényesebb szuperholdja ragyogott fel Magyarország fölött november 5-én. Így országszerte sokan figyelték és fotózták a látványos jelenséget. Mutatjuk a lenyűgöző felvételeket!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 18:15
szuperhold telihold jelenség felvétel Magyarország

A szuperhold akkor jön létre, amikor a Hold telihold idején éppen a pályájának Földhöz legközelebbi pontján, a perigeumban tartózkodik. Ilyenkor néhány százalékkal nagyobbnak, de még inkább jóval fényesebbnek tűnik az égen. A teliholdat gyakran az észak-amerikai hagyományok alapján Beaver Moonnak, azaz Hód holdnak nevezik. November táján ugyanis a hódok intenzíven építik gátjaikat a tél előtt.

szuperhold fotók
A szuperholdat rengeteg ember figyelemmel követte, illetve sokan próbálták megörökíteni. Fotó: Metropol

Az ország minden pontjáról érkeztek lélegzetelállító fotók a szuperholdról

November 5-én az év legnagyobb és legfényesebb teliholdja ragyogta be Magyarország egét. A „Hód holdnak” is nevezett jelenség idén már a második szuperhold volt, ám a mostani valóban rendkívül közelinek számított: 2019 februárja óta nem volt ilyen közel a Hold a Földhöz.

Hogyan látták az égi jelenséget a magyar fotósok?  

Lapunk megkeresésére három olyan magyar fotós is megosztotta velünk elképesztő felvételeit, akik éppen kedvező körülmények között kapták lencsevégre a tegnapi Holdat. A képeiket engedéllyel közöljük. 

Fényes Lóránd asztrofotós különösen részletgazdag fotókat készített a szuperholdról. Szerinte az éjszaka kivételesen tiszta volt, így nagy felbontású képe szinte minden apró részletet megmutat az égitesten. 

Fotó: Fényes Lóránd - asztrofotográfia

Marcell egyik pillanatról a másikra vette észre a különleges Holdat. Épp akkor, amikor nem is számított rá. A felvétele tökéletes példája annak, hogy néha nem is kell messzire menni a megfigyeléshez: az utcáról, spontán is lehet a Holdról varázslatos képet készíteni. 

Fotó: Harmati Marcell

Ezen a páratlan hangulatú fotómontázson a Pannonhalmi Bencés Főapátság épülete és a felkelő szuperhold fázisai együtt fürödnek a lemenő Nap fényében. A ritka fényviszonyok különleges atmoszférát adnak a montázsnak. 

Fotó: Czika Balázs - fotográfus

Decemberben újra szuperhold – érdemes lesz az égre nézni 

Aki most lemaradt, annak nem kell sokat várnia: december 4-én ismét szuperhold érkezik. Bár a mostanihoz hasonló közelséget nem ér el, mégis látványos lesz

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu