„Megismételhetetlen volt az éjjeli látvány” – különleges szuperhold ragyogott Magyarország fölött

A szuperhold akkor jön létre, amikor a Hold telihold idején éppen a pályájának Földhöz legközelebbi pontján, a perigeumban tartózkodik. Ilyenkor néhány százalékkal nagyobbnak, de még inkább jóval fényesebbnek tűnik az égen. A teliholdat gyakran az észak-amerikai hagyományok alapján Beaver Moonnak, azaz Hód holdnak nevezik. November táján ugyanis a hódok intenzíven építik gátjaikat a tél előtt.

A szuperholdat rengeteg ember figyelemmel követte, illetve sokan próbálták megörökíteni. Fotó: Metropol

Az ország minden pontjáról érkeztek lélegzetelállító fotók a szuperholdról

November 5-én az év legnagyobb és legfényesebb teliholdja ragyogta be Magyarország egét. A „Hód holdnak” is nevezett jelenség idén már a második szuperhold volt, ám a mostani valóban rendkívül közelinek számított: 2019 februárja óta nem volt ilyen közel a Hold a Földhöz.

Hogyan látták az égi jelenséget a magyar fotósok? Lapunk megkeresésére három olyan magyar fotós is megosztotta velünk elképesztő felvételeit, akik éppen kedvező körülmények között kapták lencsevégre a tegnapi Holdat. A képeiket engedéllyel közöljük.

Fényes Lóránd asztrofotós különösen részletgazdag fotókat készített a szuperholdról. Szerinte az éjszaka kivételesen tiszta volt, így nagy felbontású képe szinte minden apró részletet megmutat az égitesten.

Fotó: Fényes Lóránd - asztrofotográfia

Marcell egyik pillanatról a másikra vette észre a különleges Holdat. Épp akkor, amikor nem is számított rá. A felvétele tökéletes példája annak, hogy néha nem is kell messzire menni a megfigyeléshez: az utcáról, spontán is lehet a Holdról varázslatos képet készíteni.

Fotó: Harmati Marcell

Ezen a páratlan hangulatú fotómontázson a Pannonhalmi Bencés Főapátság épülete és a felkelő szuperhold fázisai együtt fürödnek a lemenő Nap fényében. A ritka fényviszonyok különleges atmoszférát adnak a montázsnak.

Fotó: Czika Balázs - fotográfus

Decemberben újra szuperhold – érdemes lesz az égre nézni

Aki most lemaradt, annak nem kell sokat várnia: december 4-én ismét szuperhold érkezik. Bár a mostanihoz hasonló közelséget nem ér el, mégis látványos lesz.