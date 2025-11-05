Tűzgömbök lesznek az égen – látványos meteorhullás jön a Tauridák idején

Az őszi éjszakák egyik legkülönlegesebb látványossága idén is hamarosan megérkezik: a Tauridák meteorraj tagjai fogják átszelni az égboltot. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szakemberei szerint az elkövetkező napokban különösen érdemes lesz a szabad ég alá kimenni, hiszen az északi és déli Tauridák időszaka különös látványosságokat tartogat. Köztük több tűzgömb is várható.

Különleges égi jelenség várható most novemberben: tűzgömbök világítják meg az égboltot (A kép csak illusztráció) Fotó: m-gucci / Getty Images

Kapaszkodj meg: két irányból érkeznek majd a tűzgömbök!

A Déli Tauridák szeptember 20. és november 20. között, az Északi Tauridák pedig október 20. és november 10. között aktívak. A két raj időszakai részben átfedik egymást, így október végén és november elején egyszerre is megfigyelhetők. A közös metszetük idejében együttesen akár óránként 10–15 meteor is feltűnhet, és ezek között nem ritka, hogy látványos tűzgömbök is megjelennek.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló szakértői szerint a Tauridák időszaka az ősz egyik leglátványosabb meteorzápora, mivel az átlagnál fényesebb, hosszabb ideig tartó meteorok is előfordulhatnak. Ezek a tűzgömbök gyakran zöldes vagy narancsos színben izzanak, és akár árnyékot is vethetnek.

De honnan érkeznek? Csak nem üstökösök és aszteroidák darabjai?

A Déli Tauridák meteorraj szülőobjektuma az Encke-üstökös, amely a Naprendszer egyik legrégebben ismert és leggyorsabban keringő üstököse. Ezzel szemben az Északi Tauridák forrása feltehetően egy aszteroida, a 2004 TG10 jelű égitest, amely a kutatók szerint egy hajdani, nagyobb objektum darabja lehetett.

A Föld minden évben áthalad ezen égitestek által hátrahagyott porsávokon, és amikor a porszemcsék a légkörbe érnek, súrlódás hatására felizzanak – így születnek a meteorok

– áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán.

Mikor lesz érdemes figyelni az eget?

A Déli Tauridák maximumát november 5-ére, az Északi Tauridák csúcsát pedig november 12-ére várják a csillagászok. A meteorok megfigyelésére a legjobb időszak este 8 óra után van.

A megfigyeléshez nincs szükség távcsőre: elég, ha a város fényeitől távolabb, egy sötétebb helyről tekintünk fel az égre

– tanácsolta nekünk korábban a Svábhegyi Csillagvizsgáló egyik munkatársa.