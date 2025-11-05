Tűzgömbök lesznek az égen – látványos meteorhullás jön a Tauridák idején
November elején érdemes lesz az eget kémlelni, ugyanis egyszerre két meteorraj, a Déli és Északi Tauridák is aktivitásba lép. A meteorok között látványos tűzgömbök is felbukkanhatnak, amelyek akár a Vénusznál is fényesebbek lehetnek.
Az őszi éjszakák egyik legkülönlegesebb látványossága idén is hamarosan megérkezik: a Tauridák meteorraj tagjai fogják átszelni az égboltot. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szakemberei szerint az elkövetkező napokban különösen érdemes lesz a szabad ég alá kimenni, hiszen az északi és déli Tauridák időszaka különös látványosságokat tartogat. Köztük több tűzgömb is várható.
Kapaszkodj meg: két irányból érkeznek majd a tűzgömbök!
A Déli Tauridák szeptember 20. és november 20. között, az Északi Tauridák pedig október 20. és november 10. között aktívak. A két raj időszakai részben átfedik egymást, így október végén és november elején egyszerre is megfigyelhetők. A közös metszetük idejében együttesen akár óránként 10–15 meteor is feltűnhet, és ezek között nem ritka, hogy látványos tűzgömbök is megjelennek.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló szakértői szerint a Tauridák időszaka az ősz egyik leglátványosabb meteorzápora, mivel az átlagnál fényesebb, hosszabb ideig tartó meteorok is előfordulhatnak. Ezek a tűzgömbök gyakran zöldes vagy narancsos színben izzanak, és akár árnyékot is vethetnek.
De honnan érkeznek? Csak nem üstökösök és aszteroidák darabjai?
A Déli Tauridák meteorraj szülőobjektuma az Encke-üstökös, amely a Naprendszer egyik legrégebben ismert és leggyorsabban keringő üstököse. Ezzel szemben az Északi Tauridák forrása feltehetően egy aszteroida, a 2004 TG10 jelű égitest, amely a kutatók szerint egy hajdani, nagyobb objektum darabja lehetett.
A Föld minden évben áthalad ezen égitestek által hátrahagyott porsávokon, és amikor a porszemcsék a légkörbe érnek, súrlódás hatására felizzanak – így születnek a meteorok
– áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán.
Mikor lesz érdemes figyelni az eget?
A Déli Tauridák maximumát november 5-ére, az Északi Tauridák csúcsát pedig november 12-ére várják a csillagászok. A meteorok megfigyelésére a legjobb időszak este 8 óra után van.
A megfigyeléshez nincs szükség távcsőre: elég, ha a város fényeitől távolabb, egy sötétebb helyről tekintünk fel az égre
– tanácsolta nekünk korábban a Svábhegyi Csillagvizsgáló egyik munkatársa.
A csillagászok szerint az őszi időjárás változékonysága miatt érdemes több estét is rászánni a megfigyelésre, hiszen a látvány minden évben más és más.
A következő látványos aktivitás csak évek múlva lesz
A szakértők szerint a Tauridák meteorraj aktivitása nem minden évben egyformán erős. A következő, igazán figyelemre méltó tűzgömbhullás 2029-ben várható, amikor a Föld ismét egy sűrűbb törmeléksávon halad majd át.
Addig azonban érdemes kihasználni a mostani alkalmat – hiszen ki tudja, mikor lesz legközelebb ilyen tisztán látható, fényes meteorraj az éjszakai égbolton.
