Most nézz fel az égre! Látványos csillaghullás az év első napjaiban, meteorok százai lepik el az égboltot

Ekkor érdemes az eget kémlelni

A meteorraj maximuma miatt Magyarországról január 3-án, péntek este 8 óra után lesz érdemes az eget kémlelni! A körülmények idén adottak lesznek, miután a köpönyeg.hu előrejelzése szerint alig néhány felhő zavarja majd meg a látványos csillaghullást péntekről szombatra virradóra. Ez egyben fokcsikorgató, valamivel fagypont feletti éjszakai hőmérsékleti maximumokat is jelent, vagyis érdemes jól felöltözködni! Annál is inkább, mert a hideget jól tűrőknek mindenképpen érdemes a hajnali órákat is megvárniuk, mivel ekkor várható a legtöbb meteor. A lehető legjobb látvány érdekében érdemes egy sötét, a városi fényszennyezettségtől mentes területet keresni.