Csodás napjuk lesz ezeknek a csillagjegyeknek - Köztük vagy?

Kos

Ma a kíváncsisága turbófokozatba kapcsol, mintha minden mondat mögött titkos üzenetet keresne. Az Ikrek Hold és a Mars közötti kedvező kapcsolat kifejezetten feldobhatja, és könnyen megtalálhatja a közös hangot másokkal. Ha van olyan rokona, akivel rég nem beszélt, most érdemes felhívni!

Bika

Vasárnap az élet apró örömei csábítják: jó kávé, friss péksüti és egy hosszú, élvezetes beszélgetés. Az Ikrek Hold pénzügyi területeket is érint önnél, így könnyen lehet, hogy egy spontán vásárlásra adja a fejét. Ha új könyvet vagy társasjátékot választ, most biztosan telitalálat lesz.

Ikrek

A Hold a jegyében jár, így ma ön a nap lelke – és szóvivője. Könnyed humorával bárkit levesz a lábáról, a Mars energiája pedig extra csillogást ad a szavainak. Ha van mondanivalója, most mindenki oda fog figyelni. Sőt, még az is lehet, hogy akad egy titkos rajongója.

Rák

Bár mások most felpörögnek, ön inkább a háttérből figyeli a történéseket, de nagyon is élvezi. Az Ikrek Hold segít kicsit kiereszteni a gőzt, és az sem kizárt, hogy egy régi emlék vagy üzenet váratlanul jókedvre deríti.

Oroszlán

Ma mindenkihez van egy jó szava, és ezért sokan fel is keresik. Az Ikrek Hold a baráti kapcsolatait pezsdíti fel, így könnyen összejöhet egy spontán találkozó vagy nyári piknik. A Mars lendülete miatt pedig valószínűleg ön lesz az, aki megszervezi és vezényli az egész programot.

Szűz

A vasárnapja most kissé munka- vagy célorientált lehet, de ne aggódjon, ez inkább inspiráló, mint fárasztó. Az Ikrek Hold jó híreket hozhat szakmai vagy személyes ügyekben, a Merkúr támogatásával pedig tisztábban látja, mit kell tennie. Csak ne vegye túl komolyan a mai napot – hiszen ez mégiscsak vasárnap.

Mérleg

Az Ikrek Hold levegős, könnyed energiája olyan Önnek, mint egy nyári szellő: felfrissíti, lelkesíti, és tele tölti új ötletekkel. Ma bármiről tud beszélgetni, és főleg bárkivel!Egy rögtönzött kirándulás vagy városnézés is szóba jöhet, amely közben új embereket ismerhet meg.

Skorpió

Ma igazán vidám és könnyed nap vár önre. Az Ikrek Hold segít, hogy lazábban kezelje az érzelmeket, és ha valakivel mélyebb beszélgetésbe kezd, most könnyebben megérti az ő nézőpontját is. Az este akár egy titkos, mégis vidám programmal zárulhat.