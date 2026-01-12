Babakocsi + hó = lehetetlen küldetés Budapesten! A kisgyermekes családok extrán szenvednek a fővárosi hókáoszban

A havazás nemcsak az autósokat és a gyalogosokat állította kihívás elé Budapesten, hanem azokat is, akiknek nincs választásuk: a kisgyermekes családokat. Akik babakocsival indulnak útnak, azok számára a fővárosi közlekedés ezekben a napokban kifejezetten embert próbáló. Sőt! Babakocsival közlekedni a havas fővárosban sokak szerint már nem kihívás, hanem szinte lehetetlen küldetés. A közvetlen érintetteket, anyukákat és nagymamákat kérdeztük a hókáoszban való küzdelmükről.

Miskolci Zsuzsanna hősiesen helytáll hóban, fagyban / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Babakocsival a hóban Budapesten szinte lehetetlen

Miskolci Zsuzsanna rendszeresen kiviszi unokáját babakocsiban. Az interjú készítésekor először merészkedett ki a picivel a havazás után, és már az első métereken szembesült a valósággal.

Elég nehézkes. A járda és az úttest között nehéz. Utcasarkok például nincsenek letakarítva. A teljes járda nincs letakarítva. Ez a baj.

- nyilatkozta Miskolci Zsuzsanna a Metropolnak.

Zsuzsanna mégis elindult, mert – ahogy mondja –, a gyereknek szüksége van a friss levegőre. A fővárosban azonban ez komoly előkészületeket igényel.

El kell tervezni az útvonalat. Meg kell nézni, és olyan helyekre kell menni, ahol el van takarítva. A nagy bevásárló központok környékén például rendszerint jobban le van takarítva

- mondja.

Kinga inkább otthonmaradásra buzdít a hóhelyzet miatt / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A babakocsis közlekedés nehézségeiről Kinga is beszámolt, aki szó szerint hősies küzdelmet folytat a havas utcákon.

A zebráknál torlódik össze a hó, ott áttolni a babakocsit nagyon nehéz. Mondjuk az én babakocsimnak a kerekét meg lehet cserélni, amikor a nagy kerék előre kerül, akkor könnyebb. De sokszor így is harmadik piros lámpára vált mire át tudok menni.

- mondta Kinga.

Kinga szerint a jelenlegi állapotok inkább az otthonmaradásra ösztönzik a kisgyermekeseket.

Inkább nem mozdultam ki. Ha nem muszáj, inkább ne menjenek ki babakocsival.

Biczó Anna saját túlélő praktikákat dolgoz ki / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Biczó Anna, az első gyermekét neveli, számára minden új, így a havas közlekedés is. A másfél éves kisgyerekkel való babakocsizás azonban a fővárosban most komoly akadálypályává vált.

Meggyűlik a bajom vele. Az úttest szélén felgyülemlett hókupac és latyak borzasztóan megnehezíti a babakocsis közlekedést. Húzzuk-vonjuk, erősödünk. Az is probléma hogy vékony sávon van letakarítva, amin kocsival már nem lehet elférni. Szerencsére a járókelők kedvesek és segítenek

- nyilatkozta Anna a Metropolnak.