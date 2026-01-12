Babakocsi + hó = lehetetlen küldetés Budapesten! A kisgyermekes családok extrán szenvednek a fővárosi hókáoszban
Miközben Budapest vezetése hallgat, a kisgyermekes szülők nap mint nap valódi túlélőtúrára indulnak babakocsijukkal. Hóesés, latyak, letakarítatlan járdák és áthatolhatatlan hókupacok. Ezek várnak a babakocsit toló kismamákra és nagyszülőkre. Erről maguk az érintettek számoltak be a Metropolnak.
A havazás nemcsak az autósokat és a gyalogosokat állította kihívás elé Budapesten, hanem azokat is, akiknek nincs választásuk: a kisgyermekes családokat. Akik babakocsival indulnak útnak, azok számára a fővárosi közlekedés ezekben a napokban kifejezetten embert próbáló. Sőt! Babakocsival közlekedni a havas fővárosban sokak szerint már nem kihívás, hanem szinte lehetetlen küldetés. A közvetlen érintetteket, anyukákat és nagymamákat kérdeztük a hókáoszban való küzdelmükről.
Babakocsival a hóban Budapesten szinte lehetetlen
Miskolci Zsuzsanna rendszeresen kiviszi unokáját babakocsiban. Az interjú készítésekor először merészkedett ki a picivel a havazás után, és már az első métereken szembesült a valósággal.
Elég nehézkes. A járda és az úttest között nehéz. Utcasarkok például nincsenek letakarítva. A teljes járda nincs letakarítva. Ez a baj.
- nyilatkozta Miskolci Zsuzsanna a Metropolnak.
Zsuzsanna mégis elindult, mert – ahogy mondja –, a gyereknek szüksége van a friss levegőre. A fővárosban azonban ez komoly előkészületeket igényel.
El kell tervezni az útvonalat. Meg kell nézni, és olyan helyekre kell menni, ahol el van takarítva. A nagy bevásárló központok környékén például rendszerint jobban le van takarítva
- mondja.
A babakocsis közlekedés nehézségeiről Kinga is beszámolt, aki szó szerint hősies küzdelmet folytat a havas utcákon.
A zebráknál torlódik össze a hó, ott áttolni a babakocsit nagyon nehéz. Mondjuk az én babakocsimnak a kerekét meg lehet cserélni, amikor a nagy kerék előre kerül, akkor könnyebb. De sokszor így is harmadik piros lámpára vált mire át tudok menni.
- mondta Kinga.
Kinga szerint a jelenlegi állapotok inkább az otthonmaradásra ösztönzik a kisgyermekeseket.
Inkább nem mozdultam ki. Ha nem muszáj, inkább ne menjenek ki babakocsival.
Biczó Anna, az első gyermekét neveli, számára minden új, így a havas közlekedés is. A másfél éves kisgyerekkel való babakocsizás azonban a fővárosban most komoly akadálypályává vált.
Meggyűlik a bajom vele. Az úttest szélén felgyülemlett hókupac és latyak borzasztóan megnehezíti a babakocsis közlekedést. Húzzuk-vonjuk, erősödünk. Az is probléma hogy vékony sávon van letakarítva, amin kocsival már nem lehet elférni. Szerencsére a járókelők kedvesek és segítenek
- nyilatkozta Anna a Metropolnak.
Anna végül saját praktikát dolgozott ki a túléléshez.
A babakocsinak van ez az elülső karimás beakasztója, és én ott navigálok, azaz nem hátul, hanem elölről húzom, így a kis kerék nem akad bele a hóba.
Miközben a Karácsony Gergely vezette főváros részéről nem hallani érdemi intézkedésekről, a kisgyermekes szülők egymást segítve, improvizálva próbálnak boldogulni. A kérdés adott: meddig kell még a babakocsit toló anyáknak és nagyszülőknek saját túlélési technikákat kitalálniuk, miközben a hó eltakarítása továbbra is hiányos?
Nézd meg a budapesti hókáoszról szóló videónkat:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre