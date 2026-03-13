Ideális hormonok! Így befolyásold hangulatod és alvásod

A legtöbb ember nem figyeli a hormonszintjét, így a fáradtságot, súlygyarapodást és a hangulatingadozásokat egyszerűen az öregedés jelének tekintik. Ennek ellenére a hormonok kulcsfontosságú testi funkciókat szabályoznak, mint a növekedés, fejlődés, anyagcsere vagy a reprodukció.

Tehetünk a hormonok szabályozásáért

Ezek az endokrin rendszer mirigyei által termelt kémiai hírvivő anyagok a véráramon keresztül jutnak el a célpontokhoz, hogy sejtszintű változásokat indítsanak el.

A jó hír az, hogy vannak módok a hormonok optimalizásálására, hogy segítsünk az anyagcserénknek, hangulatunknak és jobban aludjunk. Dr. Gaurav Mandal, Catholic Health okleveles endokrinológusa, hat fő stratégiát vázol fel a hormonális egyensúly támogatására, gyógyszerek mellőzésével.

Reggeli napfény

A napfény aktiválja a hangulat, az alvás és a reproduktív egészség szempontjából elengedhetetlen hormonokat. Ha nehezen jutnál természetes napfényhez, használhatsz különféle, fényterápiás lámpát vagy a beltéri világítás maximalizálása felkelés után is hatékony lehet. Természetes módon a kortizolszint felkelés után 30-45 perccel éri el a csúcspontját, így a reggeli órák alkalmasak feladatok elvégzésére.

A kortizol a szervezet elsődleges stresszhormonja. Szintje fokozatosan csökken a nap folyamán és éjfélkor a legalacsonyabb.

Reggeli edzés

A nap korai szakaszában érdemes kihasználni a magas kortizolszintet, a korai edzésekhez és testedzéshez. A reggel elősegíti a következetességet, szabályozza a cirkadián ritmust a jobb alvás érdekében és javítja a hangulatot az endorfinok felszabadulásával, amelyek gátolják a fájdalomérzetet és enyhítik a szorongást.

Étel és koffein szabályozása

Ezt a kettőt célszerű egy 10 órás időszakaszra, mondjuk reggel 8-tól este 6-ig korlátoznunk.

Kimutatták, hogy az ebben az időszakban elfogyasztott étkezés javítja az inzulinérzékenységet

– idézi a New York Post dr. Mandal szavait.

A bélhormonok kulcsfontosságúak az inzulinérzékenység szabályozásában. Az inzulnrezisztencia a vércukorszint ingadozását idézi elő. A korai vacsora optimalizálja a ghrelin, az éhséghormon, és a leptin, a jóllakottsághormon termelését is, ezáltal csökkentve az esti sóvárgást.