Most kaptuk: elgázolt egy embert a vonat
Még tart a helyszínelés. A vonatgázolás miatt változik a közlekedés.
Elütött egy embert a Szerencsről 6:03-kor a Keleti pályaudvarra indult Szinva InterCity Kál-Kápolna állomáson, a miskolci fővonalon a vonatbaleset miatt kisebb késésekre kell számítani a reggeli, kora délelőtti órákban - közölte a honlapján a Mávinform pénteken reggel.
A helyszínelés végéig Nagyút és Kál-Kápolna között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A balesetben érintett vonat utasait a következő, Egerből Budapestre tartó IR87-es Agria InterRégióra szállítják át - tették hozzá.
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