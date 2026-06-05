Lángba borult egy autó az M5-ösön, teljes útzárat rendeltek el

Lajosmizse közelében teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaszakaszt az M5-ösön.

Autó égett az M5-ön

Fotó: Freepik (illusztráció!)

Autó égett az M5-ön

Kigyulladt egy személygépkocsi az M5-ös autópályán, Szeged felé, Lajosmizse közelében, a 63-as kilométerszelvénynél. A tűz átterjedt az aljnövényzetre is. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, írja a Katasztrófavédelem.