Lángba borult egy autó az M5-ösön, teljes útzárat rendeltek el
Hatalmas füsttel égett egy autó Lajosmizse közelében. Kigyulladt egy személyautó az M5-ös autópályán.
Lajosmizse közelében teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaszakaszt az M5-ösön.
Autó égett az M5-ön
Kigyulladt egy személygépkocsi az M5-ös autópályán, Szeged felé, Lajosmizse közelében, a 63-as kilométerszelvénynél. A tűz átterjedt az aljnövényzetre is. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, írja a Katasztrófavédelem.
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