RETRO RÁDIÓ

Lángba borult egy autó az M5-ösön, teljes útzárat rendeltek el

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Hatalmas füsttel égett egy autó Lajosmizse közelében. Kigyulladt egy személyautó az M5-ös autópályán.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 20:42
tűz M5-ös autópálya M5-ös

Lajosmizse közelében teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaszakaszt az M5-ösön.

Autó égett az M5-ön
Autó égett az M5-ön
Fotó: Freepik (illusztráció!)

Autó égett az M5-ön

Kigyulladt egy személygépkocsi az M5-ös autópályán, Szeged felé, Lajosmizse közelében, a 63-as kilométerszelvénynél. A tűz átterjedt az aljnövényzetre is. A dabasi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, írja a Katasztrófavédelem.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu