RETRO RÁDIÓ

Gyász: Elhunyt Horváth Tamás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Súlyos betegséggel küzdött a magyar labdarúgó. 35 éves korában elhunyt Horváth Tamás, a Kaposvár korábbi játékosa.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 21:29
horváth tamás rákóczi labdarúgás nb I labdarúgás

Fájdalmas veszteség sújtotta a magyar labdarúgást, miután hosszú és súlyos betegség következtében elhunyt a korábbi NB 1-es játékos, Horváth Tamás.

Tragikusan fiatalon hunyt el Horváth Tamás
Tragikusan fiatalon hunyt el Horváth Tamás 
Fotó: Shutterstock

35 évesen távozott az élők sorából Horváth Tamás

Az egykori sportoló a Mézgában kezdett el a futballozni, majd ezt követően a Kaposvári Rákóczi utánpótlásában nevelkedett. A középpályás az utánpótlást követően előbb a második csapatban bizonyított, majd 2010-ben az élvonalban is bemutatkozhatott. A DVTK elleni, hazai mérkőzésen, a 72. percben küldte őt pályára Prukner László.

A sikeres labdarúgó összesen 31 élvonalbeli találkozón lépett pályára Rákóczi mezben, ezalatt egy gólt sikerült szereznie, azonban az a találat nagyon fontosnak bizonyult, hiszen annak köszönhetően a Rákóczi elvitte a három pontot a Diósgyőrtől.

Horváth Tamás karrierjének az vetett véget, amikor 2014-ben agydaganatot diagnosztizáltak nála, de ennek ellenére sosem adta fel, és edzőként folytatta a pályafutását. Előbb a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián, majd azt követően a PMFC utánpótlásában dolgozott, amíg ereje engedte, számolt be róla a Bors.

Horváth Tamás mindössze 35 éves volt. Az emlékére vasárnap 18.00 órakor, a Rákóczi Stadionban, a hazai kispad előtt gyertyagyújtást tartanak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu