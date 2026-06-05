Gyász: Elhunyt Horváth Tamás

Fájdalmas veszteség sújtotta a magyar labdarúgást, miután hosszú és súlyos betegség következtében elhunyt a korábbi NB 1-es játékos, Horváth Tamás.

Tragikusan fiatalon hunyt el Horváth Tamás

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35 évesen távozott az élők sorából Horváth Tamás

Az egykori sportoló a Mézgában kezdett el a futballozni, majd ezt követően a Kaposvári Rákóczi utánpótlásában nevelkedett. A középpályás az utánpótlást követően előbb a második csapatban bizonyított, majd 2010-ben az élvonalban is bemutatkozhatott. A DVTK elleni, hazai mérkőzésen, a 72. percben küldte őt pályára Prukner László.

A sikeres labdarúgó összesen 31 élvonalbeli találkozón lépett pályára Rákóczi mezben, ezalatt egy gólt sikerült szereznie, azonban az a találat nagyon fontosnak bizonyult, hiszen annak köszönhetően a Rákóczi elvitte a három pontot a Diósgyőrtől.

Horváth Tamás karrierjének az vetett véget, amikor 2014-ben agydaganatot diagnosztizáltak nála, de ennek ellenére sosem adta fel, és edzőként folytatta a pályafutását. Előbb a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián, majd azt követően a PMFC utánpótlásában dolgozott, amíg ereje engedte, számolt be róla a Bors.