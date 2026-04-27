RETRO RÁDIÓ

Ez a szurkolók rémálma, Újpesten veszíthet el mindent a Fradi

A Megyeri úton pecsételődhet meg a címvédő sorsa. Az Újpest is beleszólhat az NB I aranycsatájába a Fradi elleni derbin.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 13:32
Módosítva: 2026.04.27. 13:59
Fradi ETO FC Győr NB I Újpest

Az ETO debreceni pontvesztésének köszönhetően a Fradi ugyan egyetlen pontra felzárkózott a kisalföldi trónkövetelő mögé, ám két fordulóval a bajnokság vége előtt a Borbély Balázs csapata továbbra is saját kezében tartja a sorsát. Ugyanis amennyiben a Győr megnyeri hátralévő mérkőzéseit, az FTC semmilyen körülmények között nem érheti utol. Azonban a fővárosi zöld-fehérek számára egy ennél jóval megalázóbb forgatókönyv is benne van a pakliban.

Az Újpest-Fradi derbin dőlhet el a bajnoki cím sorsa
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az életben maradás a tét a Fradinak Újpesten

Amennyiben a Győr hozza a papírformát és legyőzi a már biztos kieső DVTK-t szombaton, a Ferencvárosra komoly teher nehezedik majd vasárnap a Megyeri úton. Egy esetleges vereség esetén ugyanis matematikailag is szertefoszlana a címvédés reménye Robbie Keane együttese számára.

Döntetlen esetén még életben maradna a bajnoki esély, azonban ebben az esetben az ETO-nak az utolsó fordulóban mindenképpen vereséget kellene szenvednie a Kisvárdán.

Az Újpest számára önmagában is kellő ösztönzést jelent, hogy borsot törhet az ősi rivális orra alá, ráadásul a februári 3-0-s vereségért is visszavághatnak a lila-fehérek. Ősszel már megmutatták, hogy képesek meglepni a rekordbajnokot: októberben 1-1-es döntetlent harcoltak ki a Szusza Ferenc Stadionban.

Amennyiben azonban mindkét bajnokesélyes begyűjti a három pontot az eheti fordulóban, a bajnoki cím sorsa az utolsó játéknapon dől el. Pontegyenlőség esetén elsőként a győzelmek száma rangsorol, ebben a Fradi áll jobban.

A Fradi és a Győr hátralévő ellenfelei:

FTC: Újpest (i), Zalaegerszeg (o)

ETO: DVTK (o), Kisvárda (i)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
