Ez a szurkolók rémálma, Újpesten veszíthet el mindent a Fradi
A Megyeri úton pecsételődhet meg a címvédő sorsa. Az Újpest is beleszólhat az NB I aranycsatájába a Fradi elleni derbin.
Az ETO debreceni pontvesztésének köszönhetően a Fradi ugyan egyetlen pontra felzárkózott a kisalföldi trónkövetelő mögé, ám két fordulóval a bajnokság vége előtt a Borbély Balázs csapata továbbra is saját kezében tartja a sorsát. Ugyanis amennyiben a Győr megnyeri hátralévő mérkőzéseit, az FTC semmilyen körülmények között nem érheti utol. Azonban a fővárosi zöld-fehérek számára egy ennél jóval megalázóbb forgatókönyv is benne van a pakliban.
Az életben maradás a tét a Fradinak Újpesten
Amennyiben a Győr hozza a papírformát és legyőzi a már biztos kieső DVTK-t szombaton, a Ferencvárosra komoly teher nehezedik majd vasárnap a Megyeri úton. Egy esetleges vereség esetén ugyanis matematikailag is szertefoszlana a címvédés reménye Robbie Keane együttese számára.
Döntetlen esetén még életben maradna a bajnoki esély, azonban ebben az esetben az ETO-nak az utolsó fordulóban mindenképpen vereséget kellene szenvednie a Kisvárdán.
Az Újpest számára önmagában is kellő ösztönzést jelent, hogy borsot törhet az ősi rivális orra alá, ráadásul a februári 3-0-s vereségért is visszavághatnak a lila-fehérek. Ősszel már megmutatták, hogy képesek meglepni a rekordbajnokot: októberben 1-1-es döntetlent harcoltak ki a Szusza Ferenc Stadionban.
Amennyiben azonban mindkét bajnokesélyes begyűjti a három pontot az eheti fordulóban, a bajnoki cím sorsa az utolsó játéknapon dől el. Pontegyenlőség esetén elsőként a győzelmek száma rangsorol, ebben a Fradi áll jobban.
A Fradi és a Győr hátralévő ellenfelei:
FTC: Újpest (i), Zalaegerszeg (o)
ETO: DVTK (o), Kisvárda (i)
