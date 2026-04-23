Túlcsordultak az indulatok, veszekedés alakult ki Robbie Keane miatt

Kommentháború alakult ki az ír vezetőedző körül. Robbie Keane-ről ítéletet mondtak a szurkolók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 13:30
Módosítva: 2026.04.23. 15:13
robbie keane fradi eto fc győr

Nem minden szurkoló volt elégedett az ír vezetőedző irányította Ferencváros szerda esti teljesítményével, annak ellenére sem, hogy a zöld-fehérek bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe. Mint ismert, a Fradi 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel múlta felül az ETO FC Győrt, így biztosította helyét a fináléban. A lefújás után azonban több drukker is kritikát fogalmazott meg Robbie Keane-ről a közösségi médiában, amiért megint a magyarszabályt hozta fel nyilatkozatában. A drukkerek másik része ugyanakkor védelmébe vette az ír szakembert.

Kiakadtak a szurkolók Robbie Keane-re az FTC-ETO kupaelődöntő után
A szurkolók egy része kiakadt Robbie Keane-re az FTC–ETO-kupaelődöntő után, többen viszont a védelmükbe vették Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Kiakadtak a szurkolók Robbie Keane-re

Robbie Keane a döntő után ismét a magyarszabály kapcsán fogalmazott meg kritikát, ezúttal azonban más megközelítésből. Az ír vezetőedző szerint csapata gyengébb teljesítményének egyik fő oka, hogy több játékosa nem jut rendszeres játéklehetőséghez a bajnokságban, így nem tudják felvenni a megfelelő meccsritmust. Mint az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta: „több játékos nem tud rendszeres lehetőséghez jutni a bajnokságban”, ami jelentősen befolyásolja a teljesítményüket.

A szurkolók egy része szakmailag többet várna el az ír vezetőedzőtől, véleményüknek pedig hangot is adtak.

Most nem kellett tartani a magyarszabályt, bárki pályára léphetett, de semmivel sem volt jobb a teljesítmény, mint az öt magyar játékossal. Óriási hibák, labdavesztések, nincs gólerős befejező játékosunk. Gyenge edzői teljesítmény

– kommentelte egy drukker. 

Tényleg köszönjük a nemzetközi szinten elért remek eredményeket, ahol egy reaktív futballal sikeresek tudtunk lenni a jelenlegi játékosállománnyal. Azonban amikor kezdeményezni és focizni kellett volna, akkor mind a magyar, mind a külföldi játékosokkal szenvedtünk. Az eddigi nyilatkozatok alapján a nagyobb közvélemény azt várta, hogy most majd szétverjük a Győrt, ehelyett rohadt nagy szerencsével sikerült döntőbe jutnunk. Köszönöm a tavalyi bajnoki címet, az idei nemzetközi kupateljesítményt, az esetleges idei címe(ke)t is (megelőlegezve), de remélem, visz a Celtic vagy a Spurs

– írta egy másik szurkoló.

A drukkerek másik része ugyanakkor védelmébe vette Robbie Keane-t, ők nagyon is elégedettek a munkájával és a csapat teljesítményével.

Ragyogó munka, ilyen meccseket akarok látni minden héten

– írta az egyik szurkoló.

Jó játék volt, irány a döntő

– kommentelte egy másik.

Meg kell nyerni és a bajnoki címet is.

A Ferencváros – amely az NB I-ben három fordulóval a vége előtt hárompontos hátrányban második a tabellán az ETO mögött – a Magyar Kupa május 9-i döntőjében a Zalaegerszeggel csap majd össze a Puskás Arénában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu