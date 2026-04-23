Túlcsordultak az indulatok, veszekedés alakult ki Robbie Keane miatt
Kommentháború alakult ki az ír vezetőedző körül. Robbie Keane-ről ítéletet mondtak a szurkolók.
Nem minden szurkoló volt elégedett az ír vezetőedző irányította Ferencváros szerda esti teljesítményével, annak ellenére sem, hogy a zöld-fehérek bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe. Mint ismert, a Fradi 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel múlta felül az ETO FC Győrt, így biztosította helyét a fináléban. A lefújás után azonban több drukker is kritikát fogalmazott meg Robbie Keane-ről a közösségi médiában, amiért megint a magyarszabályt hozta fel nyilatkozatában. A drukkerek másik része ugyanakkor védelmébe vette az ír szakembert.
Kiakadtak a szurkolók Robbie Keane-re
Robbie Keane a döntő után ismét a magyarszabály kapcsán fogalmazott meg kritikát, ezúttal azonban más megközelítésből. Az ír vezetőedző szerint csapata gyengébb teljesítményének egyik fő oka, hogy több játékosa nem jut rendszeres játéklehetőséghez a bajnokságban, így nem tudják felvenni a megfelelő meccsritmust. Mint az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta: „több játékos nem tud rendszeres lehetőséghez jutni a bajnokságban”, ami jelentősen befolyásolja a teljesítményüket.
A szurkolók egy része szakmailag többet várna el az ír vezetőedzőtől, véleményüknek pedig hangot is adtak.
Most nem kellett tartani a magyarszabályt, bárki pályára léphetett, de semmivel sem volt jobb a teljesítmény, mint az öt magyar játékossal. Óriási hibák, labdavesztések, nincs gólerős befejező játékosunk. Gyenge edzői teljesítmény
– kommentelte egy drukker.
Tényleg köszönjük a nemzetközi szinten elért remek eredményeket, ahol egy reaktív futballal sikeresek tudtunk lenni a jelenlegi játékosállománnyal. Azonban amikor kezdeményezni és focizni kellett volna, akkor mind a magyar, mind a külföldi játékosokkal szenvedtünk. Az eddigi nyilatkozatok alapján a nagyobb közvélemény azt várta, hogy most majd szétverjük a Győrt, ehelyett rohadt nagy szerencsével sikerült döntőbe jutnunk. Köszönöm a tavalyi bajnoki címet, az idei nemzetközi kupateljesítményt, az esetleges idei címe(ke)t is (megelőlegezve), de remélem, visz a Celtic vagy a Spurs
– írta egy másik szurkoló.
A drukkerek másik része ugyanakkor védelmébe vette Robbie Keane-t, ők nagyon is elégedettek a munkájával és a csapat teljesítményével.
Ragyogó munka, ilyen meccseket akarok látni minden héten
– írta az egyik szurkoló.
Jó játék volt, irány a döntő
– kommentelte egy másik.
Meg kell nyerni és a bajnoki címet is.
A Ferencváros – amely az NB I-ben három fordulóval a vége előtt hárompontos hátrányban második a tabellán az ETO mögött – a Magyar Kupa május 9-i döntőjében a Zalaegerszeggel csap majd össze a Puskás Arénában.
FTC–ETO Magyar Kupa-elődöntő összefoglalója:
