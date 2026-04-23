Túlcsordultak az indulatok, veszekedés alakult ki Robbie Keane miatt

Nem minden szurkoló volt elégedett az ír vezetőedző irányította Ferencváros szerda esti teljesítményével, annak ellenére sem, hogy a zöld-fehérek bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe. Mint ismert, a Fradi 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel múlta felül az ETO FC Győrt, így biztosította helyét a fináléban. A lefújás után azonban több drukker is kritikát fogalmazott meg Robbie Keane-ről a közösségi médiában, amiért megint a magyarszabályt hozta fel nyilatkozatában. A drukkerek másik része ugyanakkor védelmébe vette az ír szakembert.

Kiakadtak a szurkolók Robbie Keane-re az FTC–ETO-kupaelődöntő után, többen viszont a védelmükbe vették

Kiakadtak a szurkolók Robbie Keane-re

Robbie Keane a döntő után ismét a magyarszabály kapcsán fogalmazott meg kritikát, ezúttal azonban más megközelítésből. Az ír vezetőedző szerint csapata gyengébb teljesítményének egyik fő oka, hogy több játékosa nem jut rendszeres játéklehetőséghez a bajnokságban, így nem tudják felvenni a megfelelő meccsritmust. Mint az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta: „több játékos nem tud rendszeres lehetőséghez jutni a bajnokságban”, ami jelentősen befolyásolja a teljesítményüket.

A szurkolók egy része szakmailag többet várna el az ír vezetőedzőtől, véleményüknek pedig hangot is adtak.

Most nem kellett tartani a magyarszabályt, bárki pályára léphetett, de semmivel sem volt jobb a teljesítmény, mint az öt magyar játékossal. Óriási hibák, labdavesztések, nincs gólerős befejező játékosunk. Gyenge edzői teljesítmény

– kommentelte egy drukker.

Tényleg köszönjük a nemzetközi szinten elért remek eredményeket, ahol egy reaktív futballal sikeresek tudtunk lenni a jelenlegi játékosállománnyal. Azonban amikor kezdeményezni és focizni kellett volna, akkor mind a magyar, mind a külföldi játékosokkal szenvedtünk. Az eddigi nyilatkozatok alapján a nagyobb közvélemény azt várta, hogy most majd szétverjük a Győrt, ehelyett rohadt nagy szerencsével sikerült döntőbe jutnunk. Köszönöm a tavalyi bajnoki címet, az idei nemzetközi kupateljesítményt, az esetleges idei címe(ke)t is (megelőlegezve), de remélem, visz a Celtic vagy a Spurs

– írta egy másik szurkoló.