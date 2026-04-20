Teljesen kiakadtak a szurkolók, néhányan máris elküldenék Robbie Keane-t

A szurkolók egy része egyre türelmetlenebb amiatt, hogy a kudarcok után a Ferencváros vezetőedzője rendre a játékvezetőket bírálja. A Fradi legutóbb 1-0-s vereséget szenvedett az ETO FC Győr otthonában, így hárompontos hátrányba került a tabella második helyén. Robbie Keane a lefújás után ismét a bírókat kritizálta, szerinte csapatát rendszeresen játékvezetői hibák sújtják. A zöld-fehérek drukkerei közül azonban sokan már belefáradtak ebbe a magyarázatba, és nem a játékvezetést, hanem a csapat teljesítményét okolják a rosszabb eredményekért. Néhányan odáig mentek, hogy már az ír tréner távozását is felvetették a Ferencváros kispadjáról.

Robbie Keane ismét kihúzta a gyufát a szurkolóknál Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az ír tréner a mérkőzés után nem rejtette véka alá csalódottságát, úgy véli, a kapott gól nem volt szabályos, ezért igazságtalannak érzi az eredményt.

Nagy lehetőségeink voltak, főleg az első félidőben. Amit kértem, azt a csapat betartotta, és a játékosok mindent beleadtak, jól néztünk ki. A győri gólig úgy nézett ki, hogy mi is nyerhetünk. Pontrúgásból kaptuk a gólt, és nem vagyok benne biztos, hogy jó ítélet született. Sok hasonló ítéletet kaptunk a játékvezetőktől ebben a szezonban

– mondta Robbie Keane, ám a Fradi szurkolói egyáltalán nem értenek vele egyet, sőt, sokaknak már elegük van abból, hogy a vereségek után rendszeresen a játékvezetést hibáztatja.

Mindig csak a bírózás, már elég volt...

– írta az egyik kommentelő.

Nem kellenek a kifogások, a Győr ma sokkal jobb volt

– mondta egy másik. Akadt azonban néhány szurkoló, aki már most elküldené az ír trénert a kispadról, mivel szerintük nem tud megfelelően összeállítani egy csapatot egy ilyen fontos mérkőzésre.

Jön a Győr–Fradi visszavágója

Szerdán 20 órától újra összecsap a két csapat, ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében, az Üllői úton. A sorozatban nem érvényes a a Magyar Labdarúgó Szövetség által a jelenlegi idényre bevezetett úgynevezett „magyarszabály”. Erre pedig Robbie Keane is kitért a vereség után, aki úgy fogalmazott: „A különbség az lesz, hogy szerdán azt küldhetem pályára, akit csak szeretnék”. Ennek alapján könnyen elképzelhető, hogy a Ferencváros kezdőcsapatában több helyen is változtatások jönnek a kupamérkőzésen.