A Fradi elbukta a csúcsrangadót, már a Győr vezeti a tabellát

Bajnoki döntőnek beillő szuperrangadót játszottak vasárnap este Győrben, ahol a címvédő Ferencváros lépett fel. A meccs előtt mindkét csapat azonos pontszámmal állt, de az FTC a több győzelmének köszönhetően vezette a tabelát. A Győr-FTC meccset szakadó esőben játszották, és az első 20 percben a hazaiak háromszor kerültek ziccerbe, de valamennyit elpuskázták. Nem lehetett panasz a játékra, az első 45 perc izgalmas és színvonalas mérkőzést hozott.

Egyetlen gólt hozott a Győr-FTC rangadó Fotó: Vasvári Tamás

A szünet után kevesebb helyzetet dolgoztak ki a csapatok, de a küzdelemre nem lehetett panasz. A 82. percben váratlanul gólt szerzett a Győr, egy szöglet után a hazaiak kapura terelték a labdát, Dibusz védett, a kipattanót Bánáti a hálóba lőtte. A VAR szoba les miatt vizsgálta a gólt, de végül megadták.

Három forduló van hátra a Győr-FTC rangadó után

A Győr 1-0-ra legyőzte a Fradit, és három fordulóval a vége előtt három pont előnyre tett szert a tabella élén.