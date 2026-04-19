A Fradi elbukta a csúcsrangadót, már a Győr vezeti a tabellát

A második helyezett Győr a Ferencvárost fogadta a Fizz Liga 30. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. A Győr-FTC meccs hazai sikert hozott.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.04.19. 21:27
Módosítva: 2026.04.19. 21:27
Bajnoki döntőnek beillő szuperrangadót játszottak vasárnap este Győrben, ahol a címvédő Ferencváros lépett fel. A meccs előtt mindkét csapat azonos pontszámmal állt, de az FTC a több győzelmének köszönhetően vezette a tabelát. A Győr-FTC meccset szakadó esőben játszották, és az első 20 percben a hazaiak háromszor kerültek ziccerbe, de valamennyit elpuskázták. Nem lehetett panasz a játékra, az első 45 perc izgalmas és színvonalas mérkőzést hozott.

Egyetlen gólt hozott a Győr-FTC rangadó Fotó: Vasvári Tamás

A szünet után kevesebb helyzetet dolgoztak ki a csapatok, de a küzdelemre nem lehetett panasz. A 82. percben váratlanul gólt szerzett a Győr, egy szöglet után a hazaiak kapura terelték a labdát, Dibusz védett, a kipattanót Bánáti a hálóba lőtte. A VAR szoba les miatt vizsgálta a gólt, de végül megadták.

Három forduló van hátra a Győr-FTC rangadó után

A Győr 1-0-ra legyőzte a Fradit, és három fordulóval a vége előtt három pont előnyre tett szert a tabella élén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
