„A vasárnapi győztes megnyeri a bajnokságot" - így várják a Győr-Fradi rangadót a legendák

Csúcsrangadót játszanak vasárnap a labdarúgó Fizz Ligában. A Győr-Fradi meccsen a győztes lépéselőnybe kerülhet, és a magyar futball legendái szerint az aranyérmet is elhódíthatja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 13:30
Vasárnap este (19.30, tv: M4 Sport) rendezik az NB I 30. fordulójának csúcsrangadóját: a második helyezett ETO FC a listavezető és címvédő Ferencvárost fogadja. A két csapat azonos pontszámmal (59) várja a meccset, a fővárosi címvédőt a több győzelme rangsorolja az élre. A Győr-Fradi meccsen lépéselőnybe kerül a győztes.

Igazi aranycsatát vár a rangadótól Hannich Péter. A győriek egykoron huszonhétszeres válogatott, kétszeres bajnok futballistája elmondta, nemcsak ő várakozik, a régi időket idéző hangulat uralkodik Győrben. 

Telt ház lesz, hiszen az aranyérem közelsége megmozgatja az embereket, bekapcsol a fantázia. Számomra elsőre egy izmos közhely ugrik be: győzzön a jobb! Öreg cimborákkal gyakran nosztalgiázunk. Hú, de sok nagy csatát vívtunk egymással vagy éppen egymás ellen. Hol egyikünk, hol a másikunk örülhetett. Igazi, vérre menő rangadók voltak. Most is ezt várom. A Fradinak az iksz is jó, a győrieknek nyerniük kellene. Szerintem most még nem dől el az aranyérem sorsa, mert mindkét csapatnak lesz rázós feladata a zárásig. Ám annyi bizonyos, a mostani győztes nagy lépést tehet álmai megragadása felé

 - fogalmazott az egykori kiváló középpályás.

Hannich annyit még elárult, hogy most talán a rangadónál is jobban foglalkoztatja az ország élete, a futball sorsa a választás után. 

"A játék szempontjából egyáltalán nem mindegy, milyen kormány jön. Lesz-e pénz a futballra, lesznek-e támogatók? Borzalmas lenne, ha a közöny megölné nálunk a futballt" - zárta a 69 éves győri legenda.

Az ETO képes lehet meglepetést okozni

Priskin Tamás mindkét csapatban, a Győrben és a Ferencvárosban is szerepelt. Szerinte az ETO képes meglepni a Fradit.

Mindkét csapathoz van kötődésem, az ETO nekem a második otthonom, ott kezdődött minden és ott fejeztem be a profi labdarúgást, úgyhogy a klub mindig a szívem csücske marad. De a Ferencvárosnál is nagyon szép időszakot töltöttem, bajnokságot nyertem, úgyhogy ebből a szempontból örömteli számomra, hogy ez a két csapat versenyzik egymással. Én azt mondom, hogy az ETO képes lehet arra, hogy letaszítsa a Ferencvárost a trónról, és megnyerje a bajnokságot

 - fogalmazott a 63-szoros, 39 éves korábbi csatár.

A Bajnokok Ligája magyarországi nagykövete, Juhász Roland szerint egyértelmű a helyzet, a vasárnapi győztes a bajnokságot is megnyeri.

"Aki a hétvégén nyer, annak a lendülete kitart majd a bajnokság végéig. Egyik irányba sem húz a szívem, sokkal inkább a magyar futball előrelépését látom ebben a helyzetben. Én annak örülök, hogy van kihívója a Fradinak, van újra egy olyan csapat, amellyel tényleg a végéig harcban vannak, és akár még le is taszíthatja a trónról. Az lenne a jó, ha még legalább egy-két csapat csatlakozna hozzájuk a jövőben. Ez jót tenne a magyar futballnak" - vélekedett a 95-szörös egykori magyar válogatott hátvéd. 

Folytatás a Győr-Fradi után

A vasárnapi csúcsrangadót követően a Győr idegenben a Debrecennel és a Kisvárdával, valamint pályaválasztóként a Diósgyőrrel találkozik, míg a Ferencváros a Pakssal és a Zalaegerszeggel hazai pályán, az ősi rivális Újpesttel pedig a Szusza Ferenc Stadionban csap össze.

 

