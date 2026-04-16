Felőrölte a Fradit, amit látott: megszólalt az NB I-ről a BL-döntő nagykövete

Juhász Roland csapatkapitánya volt annak a Videotonnak, amely utoljára megelőzte a Fradi az NB I-ben. A BL-döntő magyarországi nagykövete szerint idén az nyeri a bajnokságot, aki a hétvégi ETO FC-FTC mérkőzést.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.04.16. 17:15
Utoljára a Videotonnak sikerült felülkerekednie a Fradin az NB I-ben, még 2018-ban. Az akkori bajnok csapatkapitánya, Juhász Roland kellemes emlékként gondol vissza arra a szezonra, és azt is tudni véli, akkoriban mivel tudták picit felőrölni és demoralizálni a Ferencvárost – amelyet idén hét év után taszíthatnak le a trónról, ezúttal a győriek. A BL-döntő magyarországi nagykövete úgy gondolja, az a csapat lesz a befutó, amelyik vasárnap megnyeri az ETO FC-FTC mérkőzést (19:30, tv: M4 Sport).

Akkor egy fordulóval a vége előtt dőlt el. Nagyon kellemes emlék, az volt az utolsó bajnoki címem

– emlékezett vissza a Metropolnak a 2018-as bajnoki címre Juhász Roland.

Nyilván köszönhetjük annak a nagyon jó tavasznak, ahol összeállt a csapatunk. Nagyon szervezettek voltunk, nem mondom azt, hogy a legszebb játékkal lettünk bajnokok, de eredményesek voltunk. Úgyhogy gondolom, ez egy picit felőrölte a Fradit, mert sok esetben nem azt látták, vagy olvasták, hogy meggyőző játékkal győztünk, hanem azt, hogy szerencsével

– tette hozzá a Videoton korábbi csapatkapitánya. Kiemelte, az erejüket mutatta, hogy milyen precízen le tudták hozni a mérkőzéseket. Ez pedig amellett, hogy kellő önbizalmat, határozottságot adott nekik, az ellenfeleknek demoralizáló volt.

A 95-szörös magyar válogatott focista szerint – aki az idei, budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi nagykövete – a Fradinak nagyobb rutinja van abban, hogyan kell kezelni az olyan kiélezett csatákat, mint a mostani, ETO FC elleni.

Ez előnyt jelenthet számukra. A Győrnek viszont nagyon kiegyensúlyozott a játéka, jól össze van rakva a keretük. Az Üllői úton is bebizonyították a Fradinak, hogy tényleg komolyan kell őket venni. Abszolút nem nyomja semmilyen teher a vállukat, ebből adódóan nem is egy óvatos mérkőzésre számítok vasárnap. Ráadásul mindkét keretben vannak olyan játékosok, akik képesek eldönteni a találkozót

– fogalmazott Juhász Roland, aki szerint ez a találkozó tényleg felfogható bajnoki döntőnek. Úgy gondolja ugyanis, hogy aki a hétvégén nyer, annak a lendülete kitart majd a bajnokság végéig. Szíve egyik irányba sem húz, sokkal inkább a magyar foci előrelépését látja ebben a helyzetben.

Én annak örülök, hogy van kihívója a Fradinak, van újra egy olyan csapat, akivel tényleg a végéig harcban vannak, és akár még le is taszíthatja a trónról. Az lenne a jó, ha még legalább egy-két csapat csatlakozna hozzájuk a jövőben. Az azért a magyar focinak szerintem nagyon jót tenne

– mondta a korábbi labdarúgó.

 

