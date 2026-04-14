„Az ETO képes rá...” – ítéletet mondott a Győr-Fradi rangadóról a válogatott hőse

A hazai klubot a második otthonának tekinti, míg a vendégeknél nagyon szép időszakot töltött – Priskin Tamás érzelmekkel telve beszélt a bajnoki döntőnek is felfogható, vasárnapi Győri ETO-FTC NB I-es mérkőzésről (19:30, tv: M4 Sport). A egykori válogatott csatár számára ugyanis örömteli, hogy két korábbi klubja harcol az első helyért.

Priskin Tamás nagyon várja az ETO-FTC mérkőzést

Tényleg az év egyik legfontosabb mérkőzése szerintem mindkét csapat számára. Nyilván fontos a többi mérkőzés is, mert ahhoz, hogy valamelyik csapat bajnok legyen, a többi mérkőzést is meg kell nyernie

– nyilatkozta a Metropolnak Priskin Tamás, aki 183 tétmérkőzésen 71 gólt lőtt az ETO FC színeiben, de tagja volt a 2019/20-as szezonban bajnoki címet nyert Fradinak is.

Mindkét csapathoz van kötődésem, az ETO nekem a második otthonom, ott kezdődött minden és ott fejeztem be a profi labdarúgást, úgyhogy a klub mindig a szívem csücske marad. De a Ferencvárosnál is nagyon szép időszakot töltöttem, bajnokságot nyertem, úgyhogy ebből a szempontból örömteli számomra, hogy ez a két csapat versenyzik egymással.

Priskin Tamást lenyűgözi, milyen nagyszerű futballt játszik idén az ETO.

Olyan játékosaik vannak, mint Vitális Milán, Csinger Mark, akik a szezonban megmutatták, hogy meghatározó játékosok, nemcsak az ETO-ban, hanem az egész NB I-ben. Én azt mondom, hogy az ETO képes lehet arra, hogy letaszítsa a Ferencvárost a trónról, és megnyerje a bajnokságot

– fogalmazott a 63-szoros válogatott csatár, aki a 2015-ös norvégok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn sorsdöntő gólt szerzett, és aki ezer szállal kötődik az ETO-hoz. Vitális Milánnal és Csinger Márkkal még játszott együtt, több ismerőse dolgozik a klubnál, de például a Ferencváros szakmai stábjában is van olyan, akivel tartja a kapcsolatot.

A Fradi és az ETO egyébként nemcsak a bajnokságban, hanem jövő héten a Magyar Kupában is összecsap egymással.