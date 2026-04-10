Kényszerhelyzetbe került a Fradi, már el is jött az idő
Nyert a Fradi kihívója. Magabiztos vendég siker született a PAFC-ETO meccsen.
Magabiztos sikert aratott Borbély Balázs vezetőedző csapata a pénteki PAFC-ETO NB I-es mérkőzésen. A győriek a 4-1-es győzelemmel továbbra is vezetik a bajnokságot a címvédő Ferencváros előtt, amely így kényszerhelyzetbe került az esti, DVTK elleni meccset megelőzően.
PAFC-ETO 1-4
A győriek már negyedóra elteltével vezettek a Puskás Akadémia otthonában: a válogatott Vitális Milán egy kipattanóból lőtte meg nyolcadik bajnoki gólját a szezonban. A félidő után Csinger Márk szerezte meg a második találatot, egy szögletet követően továbbította a labdát Szappanos Péter kapujába. A 67. percben Nadir Benbuali növelte tovább az ETO előnyét, majd két perccel később Nfansu Njie talált be. A meccs végén Magyar Zsolt révén már csak szépíteni tudott a hazai csapat.
Ezzel a győzelemmel az ETO már 59 ponttal vezet a bajnokságban, a címvédő Ferencvárosnak így nyernie kell péntek este a DVTK ellen (20:00, tv: M4 Sport), ha gyorsan vissza akarja állítani a 3 pontos különbséget – hogy aztán kedden majd azt is ledolgozza a Puskás Akadémia elleni, elhalasztott mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport).
