Kényszerhelyzetbe került a Fradi, már el is jött az idő

Magabiztos sikert aratott Borbély Balázs vezetőedző csapata a pénteki PAFC-ETO NB I-es mérkőzésen. A győriek a 4-1-es győzelemmel továbbra is vezetik a bajnokságot a címvédő Ferencváros előtt, amely így kényszerhelyzetbe került az esti, DVTK elleni meccset megelőzően.

PAFC-ETO 1-4

A győriek már negyedóra elteltével vezettek a Puskás Akadémia otthonában: a válogatott Vitális Milán egy kipattanóból lőtte meg nyolcadik bajnoki gólját a szezonban. A félidő után Csinger Márk szerezte meg a második találatot, egy szögletet követően továbbította a labdát Szappanos Péter kapujába. A 67. percben Nadir Benbuali növelte tovább az ETO előnyét, majd két perccel később Nfansu Njie talált be. A meccs végén Magyar Zsolt révén már csak szépíteni tudott a hazai csapat.