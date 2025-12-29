A Fradi is nagyon akarta, ide írt alá a válogatott focista

Egyre valószínűbb, hogy a Ferencváros fiatal sztárja, Tóth Alex hamarosan távozhat a magyar rekordbajnoktól. A Bors értesülései szerint a mindössze 20 éves középpályás nyáron az olasz Juventushoz szerződhet, ugyanakkor több európai élcsapat, köztük a Liverpool is figyelemmel kíséri a fejlődését. A hírek szerint az FTC vezetősége nem vár ölbe tett kézzel: úgy fest már meg is találták a tökéletes játékos Tóth Alex pótlására. A Győr középpályása, Vitális Milán lehet az utód. A 23 éves válogatott játékos a napokban egy szerződést is aláírt.

Vitális Milán lehet Tóth Alex utódja a Fradinál / Fotó: Tim Clayton

Vitális egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, hogy megállapodott az F-Group nevű professzionális játékosügynökséggel. A cég több aktív futballistát is képvisel, köztük ferencvárosi játékosokat is: Nagy Barnabást, valamint az év utolsó bajnokiján bemutatkozó Madarász Ádámot.

Vitális Milán ügynöke is megszólalt

Bár mindez önmagában még nem tekinthető biztos jelnek arra, hogy az őszi bajnok ETO középpályása valóban a címvédőhöz igazol, az ügynöke, Vladan Filipovics, az F-Group alapítója, egyértelműen a Ferencvárost tartja ideális választásnak.

Úgy látom, a játékos megérett a váltásra, meg kell tennie a következő lépést, a Fradi pedig a legjobb opció lehet a számára itthon. Milánnak tovább kell fejlődnie, egy előrelépés lenne a karrierjében és a válogatott szempontjából is, ha a nemzetközi porondon is minél többet játszhatna. És egy esetleges későbbi külföldi szerződés szempontjából is a legjobb helyre kerülhetne

– mondta Filipovics néhány napja a Csakfocinak.

Vitális Milán jelenlegi piaci értékét 1,2 millió euróra becsüli a Transfermarkt, míg Tóth Alex 8 millió euróval immár az NB I legértékesebb játékosa a portál szerint. Ez azt is jelenti, hogy a Ferencvárosnak még a győri játékos megszerzése után is maradhat mozgástere a keret további erősítésére.