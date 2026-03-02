RETRO RÁDIÓ

Kész csoda lenne, ha Szoboszlai eljutna a budapesti BL-döntőig

Ez nem ígérkezik sétagaloppnak a Liverpool számára. Szoboszlai és Kerkez, komoly ellenfelek sorát kell legyőzzék, ha el akarják érni a budapesti BL-döntőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 07:30
Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Kerkez Milos Liverpool

Fel van adva a lecke a Liverpool számára. Néhány napja lezajlott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek sorsolása, kialakítva a végleges ágrajzot is. Kiderült, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolnak várhatóan mely ellenfeleken kell átverekednie magát, ha el szeretne jutni a budapesti fináléig.  A szerencse nem kedvezett a magyar légiósoknak, sőt, nem túlzás azt állítani, hogy a sors nem intézhetett volna nehezebb utat.

Szoboszlai Dominikék útja valószínűleg a címvédőn, és más elitklubokon át vezethet a döntőig
Szoboszlai Dominikék útja valószínűleg a címvédőn, és más elitklubokon át vezethet a döntőig Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Szoboszlaiékra nem mosolygott a szerencse

Míg a Liverpool oldalán szereplő klubok összesen 31 alkalommal hódították el a Bajnokok Ligája vagy elődje, a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) serlegét, a túloldalon álló együttesek együtt csupán 5 győzelmet számlálnak. Természetesen a Real Madrid 15 elsősége itt sokat nyom latba, ám különbség királyi gárda nélkül is jelentős. Ez azonban nem az egyetlen mérce, ami érzékelteti a két ág közti egyenlőtlenséget.

Az elmúlt tíz év Bajnokok Ligája-győzteseit is kivétel nélkül a Liverpool oldalára sorsolták (PSG, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Chelsea). Ezzel szemben a túloldalon csupán a Tottenham jutott be a fináléba az említett időszakban.

Ha a fókuszt Szoboszlaiék lehetséges ellenfeleire helyezzük, az út a Galatasaray ellen kezdődik, amely ősszel már meglepte Arne Slot csapatát a főtáblán. Amennyiben sikerrel veszik ezt a lépcsőt, a címvédő PSG következhet, amely tavaly búcsúztatta a Liverpoolt. Az elődöntőben a Real Madrid, Bayern München vagy Manchester City hármas egyike jöhet szembe, az utóbbi angol klub idén már kétszer is legyőzte a Vörösöket.

Természetesen Szoboszlai és Kerkez számára külön motivációt jelenthet a budapesti döntő, ám az esélyek nem nekik kedveznek: a fogadóirodák a Liverpoolt nem sorolják az öt legesélyesebb végső győztes közé.

Így néz ki a Budapestig vezető út a csapatok számára:

 

