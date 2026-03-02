Kész csoda lenne, ha Szoboszlai eljutna a budapesti BL-döntőig

Fel van adva a lecke a Liverpool számára. Néhány napja lezajlott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek sorsolása, kialakítva a végleges ágrajzot is. Kiderült, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolnak várhatóan mely ellenfeleken kell átverekednie magát, ha el szeretne jutni a budapesti fináléig. A szerencse nem kedvezett a magyar légiósoknak, sőt, nem túlzás azt állítani, hogy a sors nem intézhetett volna nehezebb utat.

Szoboszlai Dominikék útja valószínűleg a címvédőn, és más elitklubokon át vezethet a döntőig Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Szoboszlaiékra nem mosolygott a szerencse

Míg a Liverpool oldalán szereplő klubok összesen 31 alkalommal hódították el a Bajnokok Ligája vagy elődje, a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) serlegét, a túloldalon álló együttesek együtt csupán 5 győzelmet számlálnak. Természetesen a Real Madrid 15 elsősége itt sokat nyom latba, ám különbség királyi gárda nélkül is jelentős. Ez azonban nem az egyetlen mérce, ami érzékelteti a két ág közti egyenlőtlenséget.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: The left side of the UCL knockout bracket has won more than SIX TIMES as many UCL titles as the right side combined. pic.twitter.com/w7256IsXdy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 28, 2026

Az elmúlt tíz év Bajnokok Ligája-győzteseit is kivétel nélkül a Liverpool oldalára sorsolták (PSG, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Chelsea). Ezzel szemben a túloldalon csupán a Tottenham jutott be a fináléba az említett időszakban.

Ha a fókuszt Szoboszlaiék lehetséges ellenfeleire helyezzük, az út a Galatasaray ellen kezdődik, amely ősszel már meglepte Arne Slot csapatát a főtáblán. Amennyiben sikerrel veszik ezt a lépcsőt, a címvédő PSG következhet, amely tavaly búcsúztatta a Liverpoolt. Az elődöntőben a Real Madrid, Bayern München vagy Manchester City hármas egyike jöhet szembe, az utóbbi angol klub idén már kétszer is legyőzte a Vörösöket.

Természetesen Szoboszlai és Kerkez számára külön motivációt jelenthet a budapesti döntő, ám az esélyek nem nekik kedveznek: a fogadóirodák a Liverpoolt nem sorolják az öt legesélyesebb végső győztes közé.

Így néz ki a Budapestig vezető út a csapatok számára: