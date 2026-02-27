Óriási magyar siker, Szoboszlai a Fradiból "kapott" csapattársakat

Végre magyar labdarúgók is főszerepet kapnak az európai kupák egyenes kieséses szakaszában. A Ferencváros ott van a legjobb tizenhatban az Európa-ligában, a térség futballját a zöld-fehérek képviselik a legmagasabb szinten. Emellett másik négy nyolcaddöntős csapatban van magyar érdekeltség, azaz a három sorozatban összesen öt együttesben szerepelnek a mieink. Szoboszlai Dominik köré akár egy kezdő tizenegyet is össze tudunk állítani magyarokból.

Szoboszlai Dominik a Liverpoollal a Bajnokok Ligájában játszik nyolcaddöntőt a Galatasaray ellen Fotó: Visionhaus

A Bajnokok Ligájában a sorsolás után rögtön egy olyan párharc alakult ki, melyben válogatott játékosaink csapnak össze egymással,

a Liverpool a Galatasarayjal játszik, vagyis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos összecsaphat Sallai Rolanddal.

A Liverpool és a Galatasaray már az alapszakaszban is találkozott egymással, akkor a törökök odahaza 1-0-ra nyertek.

Magyar focisták a nemzetközi kupák nyolcaddöntőiben

Bajnokok Ligája

Liverpool: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos

Galatasaray: Sallai Roland



Európa-liga

Ferencváros: Gróf Dávid, Varga Ádám, Szalai Gábor, Nagy Barnabás, Ötvös Bence, Gruber Zsombor, Lisztes Krisztián

B-lista: Radnóti Dániel, Tóth Zalán, Lakatos Csongor, Madarász Ádám, Gólik Benjámin. A B-listán 21 éven aluli, magyar fiatalok szerepelhetnek, így akár ők is pályára léphetnek az Európa-liga nyolcaddöntőjében.



Konferencialiga

AEK Athén: Varga Barnabás

Sigma Olomuc: Baráth Péter

Kezdőcsapat Szoboszlai Dominik vezérletével

Az európai kupák magyar nyolcaddöntőseivel még egy teljes kezdőcsapat is összeállítható:

Gróf - Sallai, Szalai, Ötvös, Kerkez - Lisztes, Baráth, Szoboszlai, Nagy B. - Gruber, Varga B.