A számok nem sok jót ígérnek a Fradinak, történelmi tett kell az Európa-ligában

A helyzetek alapján nyerhető meccset veszített el a Ferencváros a labdarúgó-Európa-liga rájátszásában. A Fradi eddig veretlen volt a Ludogorec otthonában, a negyedik bulgáriai összecsapásán azonban 2-1-re kikapott. Az Európa-liga selejtezőjében a nyolcaddöntő a tét, a Fradi-Ludogorec meccsen idehaza az egygólos siker hosszabbítást jelentene, ennél nagyobb különbségű győzelem pedig továbbjutást. Az jó előjel, hogy a Ferencváros idén már kétszer játszott itthon a bolgárokkal, mindkét végeredmény (3-0 és 3-1) elég lenne most a továbbjutáshoz. Győztes tavaszi párharcokra ugyanakkor évtizedek óta várunk.

A Fradi-Ludogorec párharc Budapesten dől el (Fotó: Czeglédi Zsolt)

A Ferencvárosnak két szempontból is évtizedes sorozatot kell megszakítania a nemzetközi porondon. A zöld-fehérek legutóbb 1994-ben jutottak tovább úgy egy párharcban, hogy annak az első meccsét idegenben elveszítették, majd hazai pályán fordítottak. Harminckét éve a Kupagyőztesek Európakupájának (KEK) első fordulójában a CSZKA Moszkva Oroszországban nyert 2-1-re. A budapesti visszavágót 2-1-re nyerte az FTC, s a Ferencváros akkor tizenegyespárbajban jutott a következő körbe. Azóta idegenbeli vereséget sosem követett továbbjutás az Üllői úton.

Fradi-Ludogorec: győztes párharc 41 év után?

Arra pedig régebb óta vártunk, hogy egy magyar csapat párharcot nyerjen egy nemzetközi sorozat tavaszi folytatásában. 1985-ben, azaz 41 éve a Videoton hazai pályán 3-1-re verte a jugoszláv Zseljeznicsart, majd idegenben 2-1-es vereségre mentette a meccset, s jutott be a Real Madrid elleni döntőbe. Azóta nincs magyar siker tavasszal a kupapárharcokban, pedig egy ízben próbálkozott a Debrecen, a Fradinak pedig ez a negyedik nekifutása.

Magyar kupapárharcok tavasszal

2004, UEFA-kupa, 3. forduló

Bruges (belga)-Debrecen 1-0, 0-0

2023, Európa-liga, nyolcaddöntő

Leverkusen (német)-FTC 2-0, 2-0

2024, Európai Konferencialiga, rájátszás a nyolcaddöntőért

Olympiakosz (görög)-FTC 1-0, 1-0

2025, Európa-liga, rájátszás a nyolcaddöntőért

FTC-Plzen (cseh), 1-0, 0-3

Mint látható, a kérdéses meccseken összesen egyetlen magyar gól született, a ferencvárosi Mohammed Abu Fani találata azonban csak győzelemre volt elég a Plzen ellen, a csehek a visszavágón továbbjutottak.