RETRO RÁDIÓ

A számok nem sok jót ígérnek a Fradinak, történelmi tett kell az Európa-ligában

Csak első ránézésre tűnik úgy, hogy könnyű dolga lesz a magyar bajnoknak. A Fradi-Ludogorec meccsen évtizedes sorozatokat kell megtörni az Európa-ligában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 16:15
ferencváros európa liga fradi

A helyzetek alapján nyerhető meccset veszített el a Ferencváros a labdarúgó-Európa-liga rájátszásában. A Fradi eddig veretlen volt a Ludogorec otthonában, a negyedik bulgáriai összecsapásán azonban 2-1-re kikapott. Az Európa-liga selejtezőjében a nyolcaddöntő a tét, a Fradi-Ludogorec meccsen idehaza az egygólos siker hosszabbítást jelentene, ennél nagyobb különbségű győzelem pedig továbbjutást. Az jó előjel, hogy a Ferencváros idén már kétszer játszott itthon a bolgárokkal, mindkét végeredmény (3-0 és 3-1) elég lenne most a továbbjutáshoz. Győztes tavaszi párharcokra ugyanakkor évtizedek óta várunk.

Fradi-Ludogorec Európa-liga
A Fradi-Ludogorec párharc Budapesten dől el (Fotó: Czeglédi Zsolt)

A Ferencvárosnak két szempontból is évtizedes sorozatot kell megszakítania a nemzetközi porondon. A zöld-fehérek legutóbb 1994-ben jutottak tovább úgy egy párharcban, hogy annak az első meccsét idegenben elveszítették, majd hazai pályán fordítottak. Harminckét éve a Kupagyőztesek Európakupájának (KEK) első fordulójában a CSZKA Moszkva Oroszországban nyert 2-1-re. A budapesti visszavágót 2-1-re nyerte az FTC, s a Ferencváros akkor tizenegyespárbajban jutott a következő körbe. Azóta idegenbeli vereséget sosem követett továbbjutás az Üllői úton.

Fradi-Ludogorec: győztes párharc 41 év után?

Arra pedig régebb óta vártunk, hogy egy magyar csapat párharcot nyerjen egy nemzetközi sorozat tavaszi folytatásában. 1985-ben, azaz 41 éve a Videoton hazai pályán 3-1-re verte a jugoszláv Zseljeznicsart, majd idegenben 2-1-es vereségre mentette a meccset, s jutott be a Real Madrid elleni döntőbe. Azóta nincs magyar siker tavasszal a kupapárharcokban, pedig egy ízben próbálkozott a Debrecen, a Fradinak pedig ez a negyedik nekifutása.

Magyar kupapárharcok tavasszal

2004, UEFA-kupa, 3. forduló
Bruges (belga)-Debrecen 1-0, 0-0

2023, Európa-liga, nyolcaddöntő
Leverkusen (német)-FTC 2-0, 2-0

2024, Európai Konferencialiga, rájátszás a nyolcaddöntőért
Olympiakosz (görög)-FTC 1-0, 1-0

2025, Európa-liga, rájátszás a nyolcaddöntőért
FTC-Plzen (cseh), 1-0, 0-3

Mint látható, a kérdéses meccseken összesen egyetlen magyar gól született, a ferencvárosi Mohammed Abu Fani találata azonban csak győzelemre volt elég a Plzen ellen, a csehek a visszavágón továbbjutottak. 

Portugál ellenfelek

Az már korábban eldőlt, hogy a párharc továbbjutója a portugál Porto, vagy Braga ellen játszik a nyolcaddöntőben. 

A Ludogorec-Fradi meccs összefoglalója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu