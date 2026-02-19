RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen, milyen góllal dőlt el a Ludogorec-FTC meccs

Jobb volt a rájátszás első mérkőzésén, mégis egygólos hátrányból várja a visszavágót a magyar rekordbajnok. A Ludogorec-FTC El-meccs győztes gólja viszont nagyon szépre sikerült a hazaiaktól.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.19. 22:59
Módosítva: 2026.02.19. 23:48
Fradi európa-liga Ludogorec

Hiába játszott jobban a magyar rekordbajnok, vereséget szenvedett a csütörtök esti Ludogorec-FTC mérkőzésen. Robbie Keane vezetőedző csapatának egygólos hátrányt kell ledolgoznia a jövő heti visszavágón, hogy bejusson az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.

Ludogorec-FTC
Nagyon szép góllal dőlt el a Ludogorec-FTC Európa-liga mérkőzés Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Ludogorec-FTC 2-1

A mérkőzés első helyzete a Fradi előtt adódott, amikor Yusuf tört be a büntetőterületen belülre, de a lövését blokkolni tudták. Az első hazai helyzetig a 23. percig kellett várni, de a ferencvárosi védők nem tudtak felszabadítani, így abból Duah révén rögtön meg is szerezte a vezetést a Ludogorec. Négy perccel később viszont máris egyenlíteni tudtak a vendégek. Yusuf előzte meg a védőjét és talált közelről a kapuba. Az első félidő végén fordíthatott is volna a magyar rekordbajnok. Előbb Kovacevic, majd Cadu lövését védte bravúrral bolgárok kapusa, és Yusuf újabb próbálkozása sem járt sikerrel.

A második játékrészt az FTC kezdte jobban, de Abu Fani és Kanikovszki lövése is elkerülte a kaput, majd Cadu lövését a hazai védők blokkolták. A 67. percben Son viszont védhetetlenül találta el a labdát és lőtte ki ballal Gróf kapujának jobb felső sarkát a tizenhatoson kívülről, megszerezve ezzel ismét a vezetést a Ludogorecnek. Öt perccel később a magyar kapus védett nagyot egy hazai szögletet követően. A hosszabbítás utolsó percében a Ludogorec ugyan még egyszer betalált, de les miatt érvénytelenítették a gólt, így maradt a 2-1-es eredmény.

Hiába lőtt kapura majdnem kétszer annyit a Fradi, és birtokolta többet a labdát is, mint ellenfele, Robbie Keane csapatának egygólos hátrányt kell ledolgoznia a jövő heti visszavágón Budapesten, hogy bejusson az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.

 

 

