Kiakadtak a szurkolók, TikTokon gyalázták meg a Fradit a meccs előtt

Csütörtökön (21.00, Tv: M4 Sport) ebben a szezonban már negyedszer rendezik meg a Ludogorec-Fradi találkozót, ezúttal az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért Bulgáriában kezdenek a csapatok. A mérkőzést minden zöld-fehér, illetve bolgár szurkoló várja, azonban az utóbbiak odáig mentek, hogy a TikTok-on gyalázták meg a Fradi címerét.

Minden zöld-fehér szurkoló várja a Ludogorec-Fradi Európa-liga mérkőzést Fotó: fradi.hu

Ludogorec-Fradi: a zöld-fehérek címerén viccelődnek

Nemrégiben felkerült egy videó az egyik legismertebb videómegosztó oldalra, amelyen egy hazai drukker saját tervezésű címert mutat be a magyar rekordbajnok számára. Az alkotás azonban komoly vitát váltott ki a szurkolók körében. Az új emblémában három zöld és két fehér csík kapott helyet, szemben az eredeti logó kilenc sávjával. Utóbbi nem pusztán grafikai elem: történelmi jelentőséggel bír, hiszen a Ferencváros a IX. kerület klubja, erre utal a kilenc csík a címerben.

A drukkerek egy része arra is felhívta a figyelmet, hogy az átdolgozott változat feltűnően sok hasonlóságot mutat a portugál Benfica címerével. A logó tetején ugyanis ugyanaz a madármotívum és három csillag szerepel, amely a lisszaboni egyesület emblémájának is meghatározó eleme. Természetesen a Ferencváros szurkolói helyretették a logó készítőjét, a vonalazásnak komoly jelentősége van, és a hibákra is felhívták a figyelmet.

Az új logót IDE kattintva tekintheted meg.

Zord idő vár a Fradira Bulgáriában

Szerdán tartották meg a rangadó sajtótájékoztatóját, melyen Robbie Keane a cudar időjárási helyzetről is szót ejtett.

Látom, hogy sokan nagyon keményen dolgoztak egész nap. Még mindig sok a hó a pályán, de szerintem csütörtökre minden rendben lesz. Mi is készen fogunk állni. Úgy kell játszani, mintha nem lenne hó a pályán, ez nem befolyásolhat bennünket. Megnéztem a pályát, szerintem rendben van. Állítólag az éjszaka folyamán már nem is lesz havazás.

Így szabadítják ki a hó alól a pályát a Ludogorec-Fradi El-meccs előtt: