Ludogorec-Fradi: Támad a hó, nehéz körülmények fogadták Robbie Keane-t és csapatát

Csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) ebben a szezonban már negyedszer csap össze Ferencváros a bolgár Ludogoreccel, ezúttal az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért rendezett párharc razgradi odavágóján (a rájátszás budapesti visszavágóját jövő csütörtökön rendezik). Mármint, ha játékra alkalmas lesz a szerdán behavazott pálya, amelyről még a Ludo norvég vezetőedzője, Per-Mathias Högmo is segített letakarítani a mintegy 30 centis hóréteget. A Fradit dirigáló ír kollégája, Robbie Keane a meccset felvezető sajtótájékoztatón a télen igazolt argentin védő, Mariano Gómez társaságában válaszolt az újságírók kérdéseire.

Robbie Keane nem az őszi Fradi-meccsből indul ki, azóta új csapat lett a Ludogorec (Fotó: Tumbász Hédi)

Keane többek között a cudar razdgradi időjárásról és annak a játékra gyakorolt hatásáról beszélt.

„Látom, hogy sokan nagyon keményen dolgoztak egész nap. Még mindig sok a hó a pályán, de szerintem csütörtökre minden rendben lesz.

Mi is készen fogunk állni. Úgy kell játszani, mintha nem lenne hó a pályán, ez nem befolyásolhat bennünket. Megnéztem a pályát, szerintem rendben van.

Állítólag az éjszaka folyamán már nem is lesz havazás” – válaszolta a Fradi edzője az Origo Sport tudósítójának kérdésére.

Robbie Keane nem foglalkozik a múlttal

Azzal kapcsolatban, hogy a két csapat fél éven belül negyedszer csap össze, Robbie Keane elmondta: nem foglalkozik sem ezzel, sem a korábbi jó eredményekkel, mert a Ludogorecnek új edzője van, új stílusban is játszik.

„Biztos, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk holnap. Óvatosnak kell lennünk, mert egy veszélyes csapat az ellenfelünk. Európában jól játszottunk, és ezt folytatnunk kell” – adta ki a jelszót az ír szakember.

Az El-keretbe Mohammed Abu Fanival és Franko Kovacseviccsel együtt bekerült Gómez karrierje csúcsaként beszélt erről, és hozzátette: korábbi állomáshelyén, Svájcban megszokott az ilyen időjárás, nekik pedig ki kell zárniuk a külső körülményeket, csakis a mérkőzésre összpontosítanak.

A párharc továbbjutója a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd. A rendkívül fontos bulgáriai meccs előtt bizakodásra ad okot, hogy a Fradi a szezon elején, tavaly nyáron sikerrel vette a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőt (0-0, 3-0), majd novemberben, az El-alapszakaszban 3-1-re nyert hazai pályán a magyar bajnok. Az összesített mérleg is a Fradi felé billen, 2019 óta hét meccsből négyet nyert, míg riválisa csak egyet.